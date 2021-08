L'île Manitoulin voit son plus haut nombre de cas de COVID-19

Paula Fields, directrice générale du centre de santé de Manitoulin qu'il y avait 14 cas actifs de COVID-19 sur l'île mardi après-midi, le nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie.

Selon Mme Fields, la plupart des cas proviennent probablement de l'extérieur du territoire desservi par Santé publique Sudbury et districts.

C'est la saison touristique et nous avons un certain nombre de personnes qui viennent sur l'île, ce qui est très préoccupant, car cela pourrait augmenter notre exposition et les cas que nous avons déjà sur l'île.

Une citation de :Paula Fields, directrice générale du centre de santé de Manitoulin