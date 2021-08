Russie : arrestation d'un scientifique spécialiste des technologies hypersoniques

Selon des sources citées par les agences TASS et Interfax, Alexandre Kouranov a été interpellé par les services de sécurité russes, le FSB, lors d'une opération spéciale. Il est accusé d'avoir transmis des informations secrètes liées à ses recherches à un citoyen étranger .

L'agence publique Ria Novosti a précisé que les détails de l'affaire ne seront pas rendus publics.

Selon le site Internet de l'institut qu'il dirige, le NIPGuS, Alexandre Kouranov a 73 ans et dirige une branche du département de l' intelligence distribuée de l'Université polytechnique d'État de Saint-Pétersbourg, un domaine lié à l'intelligence artificielle.

Il est l'auteur de plus de 120 ouvrages scientifiques et de brevets, et dirige des travaux de recherche sur les vitesses et technologies hypersoniques.

Selon l'institut, Alexandre Kouranov a participé à des associations internationales et travaillé sur les commandes de nombreux pays du monde . Il a aussi été pendant de nombreuses années l'organisateur d'un congrès russo-américain à Saint-Pétersbourg.

Sur cette image du 31 janvier 2019 fournie par l'Académie de l'armée de l'air américaine, un militaire utilise un tube de Ludwieg pour mesurer les pressions, les températures et le champ d'écoulement de divers véhicules de recherche géométriques de base et hypersoniques. Photo : Getty Images / Joshua Armstrong

Les technologies hypersoniques sont au cœur des nouvelles armes actuellement développées par Moscou et vantées par le président Vladimir Poutine comme invincibles et capables de surpasser n'importe quel bouclier existant.

Parmi ces nouveaux armements, le missile Zircon à destination de la marine russe a été testé avec succès en juillet, tandis que deux autres sont déjà en service : le Kinjal qui équipe l'armée de l'air et l'arme absolue , le planeur hypersonique Avangard.

Aucun élément ne permet toutefois d'affirmer qu'Alexandre Kouranov était lié à leur développement.

Les affaires pour haute trahison ou espionnage visant des scientifiques, des universitaires ou même des citoyens ordinaires se sont multipliées ces dernières années, au fur et à mesure de la détérioration des relations entre Moscou et les Occidentaux depuis 2014.

Parmi les plus controversées figure celle visant Ivan Safronov, ex-journaliste réputé, spécialisé dans les questions de défense, qui clame son innocence.

Dans un article publié en juillet, il a dénoncé l'arbitraire des services de sécurité et de la justice qui cautionne ces affaires se déroulant à huis clos.