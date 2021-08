Pas de traversées entre Matane et la Côte-Nord vendredi et samedi

Le service de traversier entre Matane et la Côte-Nord sera interrompu vendredi et samedi en raison d'une grève organisée par le Regroupement des traversiers affilié à la CSN.

La centrale syndicale annonce que la grève débutera vendredi à 6 h 00 et prendra fin dimanche à 5 h 59. Les traversées qui étaient prévues dans l'intervalle sont donc annulées.

La CSN explique que la rencontre de négociation qui s'est tenue mardi en présence d'un conciliateur n'a pas permis d'en arriver à un règlement satisfaisant pour les travailleuses et les travailleurs.

Cette rencontre était la première après la nomination d'un conciliateur, la semaine dernière, et la première depuis le 21 juillet.

Les syndiqués disent être en négociation depuis un an et demi avec la Société des traversiers du Québec (STQ), mais que l'employeur demeure complètement fermé au sujet de certaines demandes concernant la compensation d'inconvénients dus au travail.

Ils occupent des postes de préposé passerelle et quais, caissier, matelot, gardien-matelot et soudeur.

Les activités normales reprendront à la traverse le 15 août, précise la Société des traversiers du Québec (STQ).

Par ailleurs, une autre grève risque de perturber les activités de la traverse une semaine plus tard, les 20 et 21 août. Cette fois, ce sont les employés affiliés au syndicat des Métallos, qui débrayeront. La grève avait d'abord été annoncée pour les 14 et 15 août, mais elle a été reportée.