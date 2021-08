Interdiction de pêcher dans l’Okanagan en raison de la température élevée des eaux

La pêche récréative est interdite jusqu’à la mi-septembre dans le sud de l’Okanagan en raison des faibles niveaux d’eau et de leurs températures élevées, qui créent des conditions difficiles pour les poissons, annonce le gouvernement de la Colombie-Britannique.

Cette région connaît des conditions plus sèches que la normale combinée à une fonte des neiges précoce, ce qui entraîne de faibles débits dans les cours d'eau, lit-on dans un communiqué.

Haut niveau de sécheresse

La zone entourant la vallée Kettle et sa rivière est classée à un niveau de sécheresse de 5, soit le plus haut niveau de l'échelle, alors qu’une vaste partie de l'île de Vancouver, de l'Intérieur, et du Grand Vancouver sont classés à un niveau de sécheresse de 4.

La pluie tombée dans plusieurs régions de la province au cours du week-end dernier n’aura pas été suffisante pour reconstituer les réserves d’eau. La province exhorte les résidents à réduire volontairement leur consommation d'eau et n'exclut pas des mesures restrictives si nécessaire.

Sur la côte Sunshine par exemple, l'utilisation extérieure d'eau potable, l’arrosage de jardin, notamment, est désormais interdite dans les secteurs desservis par les bassins hydrographiques de Chapman et d'Eastbourne.

En raison de la chaleur, la consommation d’eau a augmenté, affirme la directrice générale de la gestion de l’eau du Grand Vancouver, Marilyn Towill. Nous voulons nous assurer que les gens utilisent un peu moins d'eau potable s'ils le peuvent, car nous avons un approvisionnement limité .

Avec des informations d'Akshay Kulkarni