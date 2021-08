Le harcèlement fondé sur la race, la religion et le genre sera illégal à Edmonton

Le comité des services communautaires et publics du conseil municipal, composé de quatre conseillers, a accepté d'envoyer les modifications proposées pour un vote final lors de la prochaine réunion du conseil, qui devrait avoir lieu lundi.

Le conseiller Scott McKeen avait suggéré ces modifications en avril à la suite d'une série d'incidents survenus à Edmonton au cours desquels des femmes musulmanes ont été la cible de menaces et d'agressions publiques.

Selon M. McKeen, le règlement modifié rappelle qu'il n'est pas juste ou correct que certains Edmontoniens soient confrontés à de la discrimination basée sur la race, la foi, l'identité de genre ou encore l'orientation sexuelle .

Si le règlement proposé est adopté, les agents de la paix seront autorisés à imposer une amende de 250 $ pour une première infraction et le double pour les suivantes.

En vertu des modifications, le harcèlement est défini comme le fait de se sentir tourmenté, troublé ou harcelé, ou de faire l'objet d'une conduite, d'un commentaire, d'une intimidation ou d'actions inadmissibles ou importunes qui pourraient raisonnablement causer une offense.

Les actions considérées comme une infraction en vertu du règlement révisé incluent le harcèlement lié à la race, aux croyances religieuses, à la couleur, au handicap, à l'âge, à l'état civil, à la situation familiale, au sexe, à l'identité sexuelle et à l'orientation sexuelle. La sollicitation ou les avances sexuelles pourraient être incluses.

L’administration affirme avoir consulté le comité consultatif sur la lutte contre le racisme, le conseil des jeunes d'Edmonton, le comité de défense des droits des femmes d'Edmonton et le comité consultatif sur l'accessibilité de la ville d'Edmonton.

Le conseil musulman approuve

Le Conseil national des musulmans canadiens a accueilli favorablement le projet.

Sa porte-parole, Fatema Abdulla, affirme que le conseil a travaillé avec ses homologues d'Edmonton et a gardé un œil sur les menaces et les agressions dont ont été victimes des femmes musulmanes plus tôt cette année.

Elle souligne que les municipalités doivent continuer de prendre des mesures pour créer des rues plus sécuritaires.

C'est définitivement un pas en avant positif. Faut-il en faire plus? Oui. Est-ce suffisant? Non. Mais c'est un pas en avant essentiel , dit-elle.

Avec les informations de Natasha Riebe