Un homme accusé pour des coups de feu près de Terra Nova

Il a comparu en cour à Gander, mercredi, où il a été accusé d'usage négligent d'une arme à feu, de possession d'une arme dans un dessein dangereux et de possession non autorisée d'une arme à feu.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) explique qu’elle a reçu mardi, vers 19 h 40, le signalement de plusieurs coups de feu tirés en direction d’un homme le long d’un sentier à l’ouest de Terra Nova.

La police a arrêté le suspect le soir même, vers 23 h 43, à Summerford. Il a été placé en détention provisoire en attendant sa comparution en cour, le lendemain.

Quand on nous informe que des coups de feu ont été tirés et qu'un suspect armé est en cavale, notre priorité est de protéger le public et de procéder le plus vite possible à l'arrestation du suspect , déclare le surintendant Dan Austin, de la GRCGendarmerie royale du Canada , cité dans un communiqué publié mercredi.

La GRCGendarmerie royale du Canada a indiqué sur les médias sociaux, tard mardi soir, qu’un tireur actif circulait dans une camionnette à 6 km à l’ouest de Terra Nova. Mais elle apporte des précisions dans son communiqué.

Si le système En Alerte avait été utilisé, il aurait été question de « coups de feu tirés », et non d'un « tireur actif », en raison de l'information recueillie pendant l'enquête , peut-on lire dans le communiqué.

La GRCGendarmerie royale du Canada a indiqué, mercredi, que l’arrestation est survenue juste avant le moment prévu pour l’envoi de l’alerte au public.

Le corps policier ajoute qu’il a eu de la difficulté à recueillir certains renseignements en raison de la mauvaise qualité du réseau mobile dans la région.

Personne n’a été blessé et l’homme recherché a été arrêté sans incident.