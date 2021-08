Des plaisanciers trouvent refuge à la marina de la Dam-en-Terre

Le niveau du lac Saint-Jean qui ne cesse de baisser cause bien des maux de tête aux plaisanciers de la région. Certains d’entre eux ont dû retirer leur bateau notamment à la marina Belle-Rivière à Saint-Gédéon , tandis que d’autres ont trouvé refuge à la marina de la Dam-en-Terre, où le niveau de l’eau permet de poursuivre la saison.

On était presque à capacité totale, on gardait toujours 20 places temporaires pour les gens de passage, mais là ces places-là ont eu preneur et ce, pour une période indéterminée , souligne le président de la Dam-en-Terre, François Carrier.

M. Carrier n’avait jamais vu ça, mais la marina de la Dam-en-Terre est particulièrement attractive grâce à sa profondeur qui permet encore de naviguer.

C’est la morphologie de la baie qui le permet, on sait que c’est très profond. On sait aussi que la Grande-Décharge est particulière, car si on sort du chenal il peut y avoir des problèmes, il y a des roches par exemple. Mais c’est très bien balisé.

Les plaisanciers pourront continuer de naviguer sur la rivière Grande-Décharge, même si le lac Saint-Jean atteint 13 pieds (4 mètres) d’ici la fin août comme le prévoit Rio Tinto, selon le président de la Dam-en-Terre.

Il faudra naviguer avec prudence bien évidemment mais ce sera possible. Une citation de :François Carrier, le président de la Dam-en-Terre

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, François Carrier a rappelé que la marina ne peut toutefois plus accueillir de nouveaux plaisanciers.

À lire aussi : Le niveau du lac Saint-Jean descendra sous le seuil minimal

Selon une entrevue de Julie Bergeron.