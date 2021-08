Baseball Sherbrooke est à la recherche d'arbitres

La forte hausse des inscriptions cette saison vient augmenter le besoin de recruter de nouveaux officiels.

Il est toutefois difficile de retenir les arbitres, selon Baseball Sherbrooke, qui explique embaucher surtout des jeunes âgés entre 13 et 17 ans, pour qui il s'agit souvent de leur premier emploi. Martine Théoret, responsable des marqueurs et assignatrice de Baseball Sherbrooke, explique que les entraîneurs et les parents des joueurs feraient parfois des critiques sévères à leur égard, n'étant pas en accord avec leurs décisions.

Ce n'est pas toujours évident leur rôle sur le terrain, c'est quand même beaucoup de pression. Souvent, les jeunes ne restent pas , ajoute-t-elle.

Elle invite les gens à faire preuve de sensibilité envers ces jeunes arbitres, et recommande une approche plutôt en mode apprentissage qu'en mode critique .

Des jeunes pas toujours fiables

Le jeune âge des arbitres vient aussi avec d'autres problèmes pour Baseball Sherbrooke. Martine Théoret admet que ces arbitres peu expérimentés ne sont pas toujours fiables , puisque certains annulent leur présence le jour même en raison d'activités familiales ou d'empêchements personnels.

L'organisation souhaiterait que des parents ou d'autres adultes proposent leur aide comme officiel. Ces derniers pourraient accompagner les plus jeunes et amener une dynamique enrichissante.

Martine Théoret rappelle qu'il n'est pas nécessaire de garantir un certain nombre d'heures pour être arbitre. Les intéressés sont invités à faire part de leur disponibilité auprès de Baseball Sherbrooke.