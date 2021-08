Duceppe et La Licorne dévoilent chacun leur saison théâtrale 

Après une saison largement amputée en raison des fermetures de salles imposées par la pandémie, les théâtres montréalais Duceppe et La Licorne ont annoncé leurs programmations respectives mardi et mercredi.

Duceppe ouvrira sa saison le 8 septembre avec l’adaptation théâtrale de Manuel de la vie sauvage, le roman de Jean-Philippe Baril Guérard. C’est l’écrivain lui-même qui a transposé son texte pour la scène. Avec Jean-Philippe, on a pris beaucoup de liberté par rapport à son roman , a expliqué Jean-Simon Traversy, codirecteur artistique de Duceppe et metteur en scène de cette pièce, à Stéphanie Gagnon, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18.

Selon lui, la pandémie a rendu encore plus pertinente cette pièce qui se déroule dans l’univers des startups et qui interroge le rapport à la performance ainsi que la volonté de réussir à tout prix. Cet arrêt m’a fait me demander si mon travail était essentiel , a-t-il ajouté.

Une fois les représentations de Manuel de la vie sauvage, le spectacle sera filmé pendant trois jours afin de pouvoir être offert en vidéo à la demande au mois de novembre. On travaille avec [la cinéaste] Anne Émond pour réaliser la captation. Notre parti pris est d’offrir à un réalisateur ou une réalisatrice, qui possède les codes de la télé et du cinéma, de poser un regard sur une œuvre artistique , a indiqué Jean-Simon Traversy, qui entend ainsi améliorer les captations de pièces de théâtre habituellement tournées.

Du théâtre documentaire sur les personnes âgées et sur l’autisme

Ensuite, Duceppe proposera deux pièces de théâtre documentaire : Tout inclus, en octobre, et la pièce sur une mère d’une enfant autiste Rose et la machine, de la mi-novembre à la mi-décembre.

Fort de l’expérience qu’on a eue avec J’aime Hydro, on s’est dit : "plongeons dans le théâtre documentaire pour l’automne", a dit David Laurin. On se le faisait demander par nos spectateurs.

Les quatre premiers épisodes de Tout inclus ont déjà été à l’affiche du Théâtre La Licorne il y a deux ans. Cette fois, Tout inclus, qui porte sur la fin de vie des personnes aînées, sera présenté sur scène pour la première fois dans son intégralité.

Pour écrire les quatre premiers épisodes, François Grisé avait passé un mois dans une résidence pour personnes âgées pour voir leur réalité. Faisant appel à des spécialistes, les quatre épisodes suivants se veulent une réflexion plus large sur les réponses que peut apporter la société pour permettre aux personnes aînées de mieux vivre leurs dernières années.

Les médias, Martin Luther King et le changement climatique

En janvier, place à Salle de nouvelles, une œuvre traduite par David Laurin et tirée du film américain de 1976 Network. Ça parle de la dérive des médias , a-t-il précisé au sujet de cette pièce interprétée par Émilie Bibeau entre autres.

De la fin du mois de février à la fin du mois de mars, le comédien incarnera Martin Luther King Jr dans Au sommet de la montagne, mise en scène Catherine Vidal.

Première pièce issue des résidences d’écriture de Duceppe, Pétrole, écrit par François Archambault et mise en scène par Édith Patenaude, sera offert de la mi-avril à la mi-mai. Ce thriller écologique sur l’urgence climatique sera notamment joué par Simon Lacroix, Marie-Ève Milot, Jean-François Casabonne et Alice Pascual.

Le retour de King Dave

Duceppe achèvera sa saison avec une reprise de sa pièce King Dave, déjà repoussée trois fois en raison de la pandémie. Des représentations ont été données en juin dernier, mais dans une salle à la capacité d’accueil réduite. En juin 2022, la compagnie de théâtre espère que le contexte sanitaire permettra de montrer cette pièce d’Alexandre Goyette au plus grand nombre de gens possible. Une tournée est aussi organisée au Québec cet automne.

Anglesh Major, qui s’est glissé cette année dans la peau du personnage principal Dave, est aujourd’hui très demandé alors c’est Patrick Emmanuel Abellard, qui tiendra le rôle en plus de jouer dans Manuel de la vie sauvage.

Les billets pour Manuel de la vie sauvage,Tout inclus et King Dave ainsi que des abonnements comprenant les spectacles Salles de nouvelles, Au sommet de la montagne et Pétrole sont déjà en vente. Le public pourra acheter les autres billets le 14 octobre.

Deux femmes en or en version théâtre à La Licorne

De son côté, La Licorne présentera 11 pièces pour marquer son 40e anniversaire. En janvier, sa programmation inclut la pièce Deux femmes en or, adaptée du film érotique québécois du même nom réalisé par Claude Fournier en 1970.

C’est Catherine Léger qui signera cette version libre et contemporaine de ce film. E lle réussit toujours avec son intelligence et sa finesse d’esprit à faire ressortir ce qu’il y a de plus subversif et d’irrévérencieux dans l’humour du texte , a expliqué Philippe Lambert en entrevue avec Stéphanie Gagnon.

Celui qui est directeur artistique et général de La Licorne et de la Manufacture, qui assure la direction artistique de La Licorne, assurera la mise en scène de cette pièce portant sur l’émancipation sexuelle des femmes. Il y aura peut-être des clins d’œil aux années 1970, mais de manière subtile.

Sophie Desmarais et Isabelle Brouillette reprendront les rôles tenus par Louise Turcot et Monique Mercure dans le film.

Fairfly en présentiel

Le 7septembre, La Licorne débutera sa saison avec Fairfly, une comédie franche et jouissive avec Sonia Cordeau sur des trentenaires créant leur entreprise qui a été webdiffusée la saison dernière en raison de la pandémie. «

C’est important que ce spectacle vive devant le public, c’est la raison d’être de ce qu’on fait , a souligné Philippe Lambert. Et les acteurs avaient le sentiment de ne pas être allés jusqu’au bout. »

Mikhaïl Ahooja et Raphaele lalande de la pièce Fairfly Photo : Communiqué : Le Théâtre de La Manufacture

C’est la pièce irlandaise Ulster American, traduite par François Archambault, qui prendra la suite en octobre.

Une production bilingue de Black Theatre Workshop

Au printemps, La Licorne accueillera Pipeline, produite par la compagnie Black Theatre Workshop en codiffusion avec La Manufacture.

Cette pièce de la dramaturge américaine Dominique Morisseau raconte l’histoire d’une mère monoparentale et enseignante qui lutte pour que son fils ne se retrouve pas en prison. Elle sera interprétée en anglais pendant deux semaines, puis en français pendant deux semaines.

C’est très montréalais comme projet, c’est une ouverture vers le théâtre anglophone et vers une compagnie qui travaille depuis 50 ans à donner toute sa place à la communauté noire , a déclaré Philippe Lambert.

À noter également, la présentation des pièces Je suis un produit, la deuxième création théâtrale de Simon Boudreault; et Ce qu’on respire sur Tatouine, que l’auteur et poète Jean-Christophe Réhel a écrite à partir de son roman du même nom.