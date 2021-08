COVID-19 : les personnes transplantées mieux protégées après une 3e dose, dit une étude

Leur étude, publiée mercredi dans le New England Journal of Medicine, a examiné les niveaux de différents types d'anticorps ainsi que les réponses des lymphocytes T chez 120 patients transplantés en Ontario et a constaté des améliorations chez la majorité de ceux qui ont reçu une troisième dose de vaccin.

Les résultats suggèrent qu’une troisième dose de rappel est le meilleur moyen d'augmenter la protection des receveurs de greffe.

Faible protection après deux doses

Et comme le variant Delta, hautement transmissible, entraîne des cas dans certaines parties du pays, les chercheurs disent qu'il est plus urgent de s'assurer que les patients transplantés, qui souvent ne développent pas une réponse immunitaire suffisante avec une série normale de deux doses, peuvent augmenter leur protection.

À mon avis, il y a des patients transplantés qui ne sont actuellement absolument pas protégés, même s'ils ont reçu deux doses , a déclaré la Dre Deepali Kumar, directrice du département des maladies infectieuses des greffes à l' UHNRéseau universitaire de santé et coautrice principale de l'étude.

Si nous pouvons leur offrir une troisième dose pour avoir une meilleure chance de protection, je pense que nous devrions le faire.

Une étude menée par des chercheurs du Réseau universitaire de santé suggère que les rappels de troisième dose de vaccin contre la COVID-19 peuvent augmenter la protection des receveurs de greffes d'organes. La Dre Deepali Kumar, à gauche, et le Dr Atul Humar ont participé à cette étude. Photo : La Presse canadienne / Réseau universitaire de santé

Les chercheurs ont comparé 60 participants qui ont reçu une troisième injection du vaccin Moderna à 60 qui ont reçu un placebo.

Tous les participants à l'étude en double aveugle et randomisée étaient entièrement vaccinés avec Moderna et aucun n'avait d'antécédents d'infection au COVID-19.

Un peu plus de la moitié, soit 55 %, des personnes ayant reçu une troisième dose ont vu leur taux de réponse en anticorps atteindre au moins 100 unités par millilitre, contre 18 % pour le groupe placebo.

La modélisation précédente suggérait que 100 unités pourraient être protectrices , selon la Dre Deepali Kumar.

Chez les personnes en bonne santé, les niveaux d'anticorps après deux doses atteignent généralement 1000 à 10 000 unités par millilitre, a-t-elle indiqué, et certains des participants à l'étude de transplantation ont montré des chiffres similaires.

C'était donc très excitant , a-t-elle remarqué. Nous avons pu obtenir une excellente réponse immunitaire avec une troisième dose.

Mike Willis a été intrigué lorsqu'il a entendu parler d'une étude visant à déterminer l'efficacité de la troisième dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 pour les receveurs de greffe d'organe.

Une greffe d'organe. Photo : Shutterstock

En tant que patient transplanté cardiaque qui prend des médicaments immunosuppresseurs toutes les 12 heures, M. Willis a déclaré que la possibilité de renforcer potentiellement sa protection contre le COVID-19 lui permettait de faire du bénévolat.

Je n'avais aucun anticorps après deux doses , a déclaré l'homme de 66 ans, ajoutant qu'il était ravi d'apprendre que l'étude en double aveugle lui avait donné une troisième dose au lieu d'un placebo. Donc, c’est mieux que rien.

Le ministère de la Santé de l'Ontario a déclaré mercredi qu'il continuerait à examiner activement les preuves et à fournir des directives mises à jour au besoin .

L'étude a également révélé que 60 % du groupe à trois doses ont développé des anticorps neutralisants qui aident à identifier le virus de la COVID-19. Les réponses des lymphocytes T, qui aident le système immunitaire à prévenir les maladies graves, étaient également plus robustes dans le groupe à trois doses.

Une étude à venir avec le vaccin Pfizer

Selon la Dre Kumar, seuls des effets secondaires bénins ont été signalés avec le rappel.

Tous les participants à l'étude étaient entièrement vaccinés avec Moderna et aucun n'avait d'antécédents d'infection au COVID-19. La moitié des participants ont reçu une troisième injection de Moderna deux mois après leur deuxième dose.

Moderna a été choisi parce que le vaccin a une dose plus élevée que celle de Pfizer-BioNTech, a déclaré la coautrice, ajoutant que des études antérieures sur l'efficacité du vaccin antigrippal suggéraient qu'un vaccin antigrippal à dose plus élevée était plus efficace chez les patients transplantés.

Davantage d'études seront nécessaires pour voir comment les bénéficiaires de Pfizer réagissent. Une étude nationale menée par la même équipe de l’ UHNRéseau universitaire de santé examinera des échantillons de sang de patients transplantés qui ont reçu Pfizer ou Moderna comme troisième dose.