Martine Hébert est nommée déléguée générale du Québec à New York. L'économiste, qui est déléguée du Québec à Chicago depuis juin 2019, entamera ses nouvelles fonctions la semaine prochaine.

Martine Hébert a été vice-présidente principale et porte-parole nationale à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante et elle a également été présidente de son propre cabinet spécialisé en affaires publiques pendant près de 10 ans.

Elle remplacera Catherine Loubier qui avait été nommée à ce poste en février 2019 par François Legault.

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, a félicité Martine Hébert sur Twitter. Toutes mes félicitations à Martine Hébert qui devient notre déléguée générale à New York! Merci pour l'extraordinaire travail accompli à Chicago. J'ai pleinement confiance que tu sauras relever ce nouveau défi avec brio , a indiqué la ministre.

La déléguée générale du Québec à New York a également réagi à sa nomination sur les médias sociaux. Elle s'est dite très heureuse et honorée de se joindre à la fantastique équipe de Québec à New York.