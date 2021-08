Ce sera un thème récurrent dans le message des néo-démocrates : faire payer les plus riches pour les dépenses liées à la crise sanitaire et à la relance économique. Dans un document touffu de 123 pages obtenu par Radio-Canada et qui sera dévoilé jeudi avant-midi, la formation propose entre autres de cibler les grandes entreprises qui ont tiré profit de la pandémie .

Le NPDNouveau Parti démocratique propose une taxe temporaire de 15 % sur les profits exceptionnels des grandes entreprises pendant la pandémie . Pour l’année 2020, cette mesure aurait pu rapporter près de 8 milliards de dollars au trésor public, selon une estimation du directeur parlementaire du budget.

On vise les très grandes entreprises qui ont fait beaucoup d’argent. Une citation de :Alexandre Boulerice, chef adjoint du NPD

Par ailleurs, le chef Jagmeet Singh veut donner encore plus de dents à sa promesse d’imposer davantage les Canadiens les plus riches. Les multimillionnaires dont la richesse dépasse 10 millions de dollars seraient obligés de payer un impôt sur la fortune de 1 %. Préalablement, cette promesse néo-démocrate ciblait les fortunes de plus de 20 millions de dollars.

Le parti propose aussi une taxe sur les produits de luxe et une imposition plus agressive des géants du numérique.

Qui doit payer la facture? Est-ce que c’est vous ou alors ce sont les ultra-riches, les grandes compagnies et les géants du web? On va avoir une approche encore plus agressive, encore plus progressiste , explique Alexandre Boulerice, chef adjoint du NPDNouveau Parti démocratique .

Pour s’attaquer au problème de l’accès au logement, son parti propose aussi une taxe de 20 % sur l’achat des propriétés résidentielles par des sociétés étrangères et des personnes qui n’ont pas la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente. Là encore, le NPDNouveau Parti démocratique serre la vis, puisqu’en cette matière, il misait précédemment sur une taxe de 15 %.

Le NPD a choisi le slogan « Oser ensemble » pour sa campagne au Québec. Photo : Nouveau parti démocratique

Cibles climatiques

Sans surprise, Jagmeet Singh veut se montrer plus ambitieux que les libéraux de Justin Trudeau sur le plan climatique.

Le NPDNouveau Parti démocratique propose de réduire les émissions canadiennes de gaz à effet de serre d'au moins 50 % par rapport aux niveaux de 2005, d'ici 2030 . Les libéraux misent quant à eux sur une cible de 40 à 45 %.

S’il est élu, le NPDNouveau Parti démocratique propose d’alimenter le pays en électricité carboneutre d'ici 2030 et de passer à 100 % d'électricité sans émissions de gaz d'ici 2040 .

Toutefois, la proposition électorale qui sera dévoilée jeudi ne comprend pas beaucoup de détails sur les moyens réels d’atteindre ces objectifs. De manière générale, le parti affirme vouloir miser sur les nouvelles technologies et l’électrification des transports notamment.

Le NPDNouveau Parti démocratique assure que ses promesses seront chiffrées et détaillées tout au long de la campagne électorale.

Soins en santé mentale gratuits

Sachant que la pandémie a entraîné de la détresse psychologique chez beaucoup de Canadiens, Jagmeet Singh veut rendre les soins plus accessibles.

Dans un premier temps, il s’engage à mettre en place des soins en santé mentale gratuits pour les Canadiens non assurés. Il n’est pas le seul à exploiter ce thème. Le chef conservateur, Erin O’Toole, promet d’augmenter les transferts aux provinces pour appuyer les efforts en matière de santé mentale.

Le NPDNouveau Parti démocratique défend aussi un accès universel aux soins dentaires, notamment. On veut bonifier les régimes d’assurance-maladie pour que les gens soient couverts de la tête aux pieds, incluant la santé mentale , explique Alexandre Boulerice.

Le chef adjoint explique que le parti pourrait se prévaloir de la Loi canadienne sur la santé pour faire avancer ces engagements. Que répondra-t-il aux provinces qui pourraient y voir un empiétement dans leur champ de compétences? Sur la prestation de service, c’est un travail de collaboration avec les provinces. Il n’est pas question d’imposer quoi que ce soit , explique-t-il.

Je pense que les provinces vont être ouvertes à bonifier les services à leur propre population, en santé mentale particulièrement, après la crise que l’on vient de subir , ajoute Alexandre Boulerice.

Parmi les autres mesures, le NPDNouveau Parti démocratique cible aussi les jeunes et s’engage à mettre en place un programme qui permettra d’effacer jusqu’à 20 000 dollars de dette étudiante par personne.

Le parti souhaite également prolonger la subvention salariale d’urgence et la subvention d’urgence pour le loyer des petites entreprises jusqu’à ce que la crise sanitaire soit terminée.

Dans la liste, figure aussi une promesse d'établir un revenu minimum garanti pour les aînés et les personnes en situation de handicap vivant dans la pauvreté.

Une stratégie gagnante?

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, célèbre après sa victoire électorale à Burnaby-Sud, le 21 octobre 2019. Photo : CBC / Ben Nelms

Le point de mire du NPDNouveau Parti démocratique n’est pas clair selon Geneviève Tellier, professeure titulaire en études politiques à l’Université d’Ottawa. Elle compare ce bouquet de mesure à un parapluie . Ils n’ont pas vraiment ciblé leur groupe d’électeurs précis , juge-t-elle.

On ratisse large et on risque de perdre un peu le message. Une citation de :Geneviève Tellier, professeure titulaire en études politiques à l’Université d’Ottawa

Selon elle, les néo-démocrates veulent se coller aux libéraux. Par exemple, à l’instar de Justin Trudeau, Jagmeet Singh propose lui aussi un système de garde d’enfants à 10 dollars par jour, remarque-t-elle.

Le parti ne doit pas oublier sa base traditionnelle que sont les travailleurs et articuler une vision en conséquence, croit la professeure. Après la pandémie, on aurait pu entendre le NPDNouveau Parti démocratique dire : "rapatrions les emplois qui sont à l’étranger" , illustre-t-elle.