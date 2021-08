La pêche au homard des Autochtones et les tensions reprennent en Nouvelle-Écosse

Les tensions sont de retour dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse avec la reprise de la pêche au homard des Autochtones dans la baie de Sainte-Marie. Des agents du ministère de Pêches et Océans sont sur les lieux.

La directrice de la conservation et de la protection chez Pêches et Océans, Heather Mcready indique avoir déployés plus d'agents.

J’ai réaffecté nos agents d’ailleurs en Nouvelle-Écosse et au pays parce que ce sont ces endroits qui en ont besoin , dit-elle. La présence visible d’agents peut décourager le non-respect des règles. Il faut aussi permettre aux agents qui ont vécu beaucoup de stress avec cette situation de se reposer.

La situation est de plus en plus polarisée. Une citation de :Heather Mcready, directrice de la conservation et de la protection, Pêches et Océans Canada

Heather Mcready ajoute que le homard pêché par les Autochtones est vendu malgré les restrictions imposées au permis de pêche aux fins alimentaires, sociales et rituelles et d’activités connexes.

Il y a aussi un non-respect des règles chez certains pêcheurs non autochtones, comme la pêche sans permis et la vente de homards sans que ce soit dévoilé , ajoute-t-elle.

Selon Heather Mcready, la désinformation envenime la situation. Elle explique que certains intervenants accusent le ministère de ne pas en faire assez , alors que des pêcheurs mikmaq accusent des agents d'avoir coupé les cordes de casiers.

Mike Sack en désaccord

Le chef de la Première nation de Sipekne'katik, Mike Sack, n’est pas du même avis. Il dit que les traités donnent le droit de vendre le homard, ce que Pêches et Océans n’accepte pas.

Ils imposent leurs règles quand on a le droit de gérer notre propre pêche , affirme-t-il.

Mike Sack, chef de la Première Nation de Sipekne'katik (archives). Photo : CBC/Logan Perley

Un des représentants des pêcheurs commerciaux estime que la réponse de Pêches et Océans à la situation est inadéquate.

Colin Sproul, de l’Alliance Unified Fisheries Conservation, indique voir environ 45 bateaux qui font de la pêche commerciale hors de la saison réglementaire. La réaction du ministère, c’est une goutte dans l’océan par rapport à ce qui devrait être fait pour assurer le respect des lois , croit-il.

Au-delà des tensions, ce que tous les intervenants veulent éviter, c’est la reprise des hostilités de l’automne dernier.

D’après un reportage de Paul Légère