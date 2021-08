Passeport vaccinal : quelle réalité interprovinciale pour Ottawa et Gatineau?

Certains entrepreneurs de la région d’Ottawa et de Gatineau se préparent à la réalité interprovinciale quand le passeport vaccinal sera déployé au Québec, à compter de septembre.

Dominique Labelle, directrice générale du Château Lafayette, un bar situé dans le marché By, croit que des résidents de l’Outaouais non vaccinés pourraient décider de fréquenter des établissements situés de l’autre côté de la rivière des Outaouais.

On ne peut pas savoir si les gens sont vaccinés ou non , a-t-elle dit en entrevue, mercredi, soulignant que le personnel des bars et des restaurants de l’Ontario n’a pas la possibilité de demander le statut vaccinal de leurs clients.

C’est peut-être un peu plus de risques, mais il n’y a pas beaucoup de choses qu’on peut faire différemment de ce que l’on fait déjà , a-t-elle ajouté en faisant référence aux protocoles de désinfection et aux exigences de port du masque.

Le directeur général du Café aux 4 jeudis, Alexandre Leblanc, estime aussi que certaines personnes, faute de vaccin, jetteront leur dévolu sur la capitale fédérale.

Alexandre Leblanc, directeur du Café aux 4 jeudis et du restaurant Piz'za-za (Archives) Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Malheureusement, ceux qui tiennent mordicus à ne pas se faire vacciner, ils iront en Ontario. Mais force est d'admettre qu'il y aura probablement la même chose qui va se présenter en Ontario , croit-il.

Déjà des mesures similaires, dit la Dre Etches

Le gouvernement de Doug Ford a fermé la porte à l’idée d’un passeport vaccinal, en juillet. Des voix s’élèvent, toutefois, dans les milieux de la santé et des affaires, pour qu'il change son fusil d’épaule.

La médecin chef en santé publique à Santé publique Ottawa (SPO), la Dre Vera Etches, estime, de son côté, que cette mesure n’est pas nécessaire, puisque le nombre de cas de COVID-19 reste plutôt bas. En point de presse virtuel, mercredi, elle a plaidé pour une concentration des efforts sur la campagne de vaccination.

Elle a souligné que bien des mesures sanitaires sont similaires d’un côté comme de l’autre de la rivière des Outaouais, comme le port du masque à l’intérieur. Pendant toute la pandémie, nous avons eu l’approche que c’est presque la même population à Ottawa et en Outaouais. On habite ensemble. On travaille ensemble , a-t-elle affirmé.

Élaine Dupras, directrice générale et associée de la Sporthèque devant l'établissement (Archives) Photo : Radio-Canada

Au centre sportif de Gatineau La Sporthèque, la directrice générale n’est pas d’avis que la réalité transfrontalière entre le Québec et l’Ontario compliquera réellement la donne. Si certains clients décident d'aller s'entraîner en Ontario, ce sera vraiment une minorité , juge Élaine Dupras.

En entrevue, elle a mentionné que la plupart des clients avec lesquels elle a discuté de vaccination ont reçu leurs deux doses. On a beaucoup de clients de l'Ontario, mais déjà, depuis hier, on en discute avec eux et ça ne semble pas un problème , a-t-elle dit.

Encore des questions pour les entrepreneurs

Pour Alexandre Leblanc, l’important est aussi de savoir exactement ce qui sera exigé des clients ontariens. Ça peut risquer de compliquer les choses. À savoir : comment on pourra travailler avec leur propre preuve de vaccination?

C’est certain que dans le contexte frontalier, on ne peut pas se permettre de perdre cette clientèle qui fréquente nos restaurants , a-t-il ajouté.

Le ministre québécois de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a fait savoir, mardi, qu’il souhaitait que les Ontariens se voient demander une preuve vaccinale lorsqu’ils se rendent dans un restaurant québécois, par exemple. Des discussions doivent encore avoir lieu à ce sujet avec ses homologues ontarienne et fédérale, Christine Elliott et Patty Hajdu, a-t-il précisé.

Avec les informations de Claudine Richard