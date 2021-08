L'ex-journaliste Guy Lamarche est décédé

L'ancien journaliste et correspondant de Radio-Canada et du quotidien Le Devoir, Guy Lamarche, est décédé. Il avait 86 ans.

Il est mort le 4 août dans un CHSLD de Laval.

Guy Lamarche était le conjoint de l'ancienne syndicaliste et députée du Bloc québécois Francine Lalonde, décédée en 2014.

Il laisse dans le deuil ses trois enfants, six petits-enfants et deux arrière-petits-enfants, de même que sept frères et sœurs.

Une carrière foisonnante

C'est au milieu des années 1950 que Guy Lamarche fait son entrée au quotidien Le Devoir, à l'époque où Maurice Duplessis règne en maître sur la province.

Dans les années 1960, il devient correspondant de Radio-Canada aux États-Unis. Il est le témoin privilégié de la lutte que mènent les Afro-Américains pour leurs droits civiques.

Après la presse écrite et la télévision, c'est à la radio qu'il terminera sa carrière de journaliste. Il y animera entre autres l'émission C'est la faute aux médias.

Une fois retraité, il a travaillé pour le Bloc québécois, où il a fait la rencontre de la députée Francine Lalonde qui deviendra sa compagne. Il l'accompagnera pendant toute sa maladie. Ils fonderont ensemble l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité.

Avec les informations de Frédéric Nicoloff