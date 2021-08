Retourner en classe sans restriction, « c’est courir à la catastrophe », dit un expert

Envoyer les enfants à l'école sans aucune mesure de protection en place, comme nous l'avons fait l'automne dernier, c’est courir à la catastrophe. Une citation de :Nazeem Muhajarine, épidémiologiste de l’Université de la Saskatchewan

Nazeem Muhajarine croit que si le plan de la rentrée scolaire en Saskatchewan reste inchangé, nous allons le regretter . En entrevue, il ajoute que le gouvernement devrait être interpellé à prendre la situation au sérieux . Il doit agir pour garder nos enfants en sécurité , affirme l'expert.

L'épidémiologiste et médecin spécialisé en santé publique à l'Université de la Saskatchewan, Cory Neudorf, veut voir comment on peut protéger davantage les jeunes dans les écoles. Selon lui, les masques, la distanciation sociale et une meilleure ventilation sont efficaces. Or, le retour en classe se fera sans masque ni distanciation sociale, a annoncé le gouvernement.

Dans un même ordre d’idée, le chef du département de microbiologie clinique de l'Université de la Saskatchewan, Joseph Blondeau, croit qu'il est important de revoir les mesures sanitaires en place dans les écoles et d'augmenter les efforts de vaccination.

Il faut y aller de l'avant et continuer à vacciner un plus grand pourcentage de la population adulte. Cela va augmenter notre immunité collective et, du coup, protéger les enfants , affirme-t-il.

Les jeunes davantage touchés par la COVID-19 en juillet

Selon les données publiées pour le mois de juillet, 20 % des cas de COVID-19 enregistrés dans la province étaient chez les enfants de moins de 12 ans.

Environ un tiers des cas de COVID-19 signalés en juillet en Saskatchewan concernaient des personnes de 19 ans et moins.

Lors du bilan quotidien du 1er août, 138 des 496 cas actifs étaient rapportés chez des jeunes de 19 ans et moins.

Malgré ces données, les ministres de la Santé et de l’Éducation de la Saskatchewan se disent assurés que la rentrée scolaire se fera sans anicroche.

Paul Merriman et Dustin Duncan indiquent qu’ils suivront de près la situation sanitaire et que des programmes de vaccination en milieu scolaire seront de retour cet automne.

Ils affirment que les divisions scolaires continueront de travailler avec les médecins hygiénistes locaux pour s'adapter à tout risque pour la santé publique en milieu scolaire.

Avec les informations de Katia St. Jean, Désiré Kafunda et Noémie Rondeau