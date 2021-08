Les infirmières manifestent contre les politiques du gouvernement Kenney

Des infirmières de partout en Alberta ont manifesté mercredi contre les politiques du gouvernement de Jason Kenney, qui réduit le nombre de lits d'hôpitaux et souhaite entre autres réduire leur salaire de 3 %.

Environ 25 manifestations ont eu lieu dans la province, selon le Syndicat des infirmières unies de l’Alberta ( UNASyndicat des infirmières unies de l'Alberta ).

En plus de leur baisse de salaire et la fermeture de lits, les infirmières dénoncent la pénurie de personnel dans les hôpitaux et son impact sur les patients.

Nos infirmières nous disent qu’elles ne peuvent plus continuer comme cela , dit Rochelle Walker, la présidente de la section locale 33 de l' UNASyndicat des infirmières unies de l'Alberta à l’Hôpital Royal Alexandra d'Edmonton.

Le syndicat présente environ 30 000 infirmières autorisées et travailleurs paramédicaux en Alberta.

Dans une déclaration écrite, il affirme que les infirmières sont épuisées, surchargées et ont besoin davantage d’équité dans leur milieu de travail.

Les compressions proposées par le gouvernement sont une insulte envers les infirmières et n’aideront pas l’Alberta à recruter et retenir les travailleurs de la santé, ce dont nous avons le plus besoin pour garder les lits d'hôpitaux ouverts , affirme le syndicat.

Des négociations difficiles

L’ UNASyndicat des infirmières unies de l'Alberta est en négociations avec la province pour sa nouvelle convention collective depuis janvier 2020.

En juillet, le ministère de la Santé a demandé une baisse salariale de 3 %.

Selon l’ UNASyndicat des infirmières unies de l'Alberta , l’addition des coupes annoncées dans le passé à cette nouvelle baisse ferait diminuer la rémunération des infirmières de 5 %.

Le président de la section locale 105 du Syndicat des infirmières unies de l'Alberta, Kevin Champagne. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Un jour on nous traite en héros, on nous dit que nous sommes essentiels pour notre système de santé, et le lendemain, alors que cela fait 16 mois que nous faisons face à une pandémie, on nous dit que nous drainons les ressources , déplore le président de la section locale 105 du syndicat, Kevin Champagne.

Rochelle Walker qualifie la baisse salariale proposée par le gouvernement de Jason Kenney de claque en plein visage .

Certaines [infirmières] songent même à quitter la province , dit-elle.

Megan Heggenstaller, une infirmière autorisée de 28 ans qui travaille au centre hospitalier Foothills de Calgary, s’inquiète de l’impact de la pénurie de personnel sur les services offerts aux patients.

Chaque jour, je vois des patients qui ne reçoivent pas les soins dont ils ont besoin , se désole-t-elle.

Megan Heggenstaller (gauche), une infirmière autorisée de 28 ans qui travaille au centre hospitalier Foothills de Calgary, est allée manifester à Calgary. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Une dette de 93 milliards de dollars

En réponse aux manifestations, le ministre albertain des Finances, Travis Toews, affirme que la province apprécie profondément le travail et le dévouement des professionnels de la santé durant la pandémie.

Il assure également que son gouvernement s’engage à se battre pour le système de santé de la province.

C’est pour cela que nous exhortons Services de santé Alberta ( AHSServices de santé Alberta ) et l'UNASyndicat des infirmières unies de l'Alberta à travailler ensemble pour arriver à une entente qui permettra une stabilité à long terme dans le système de santé , dit-il.

La semaine dernière, AHSServices de santé Alberta a proposé une médiation informelle à l’ UNASyndicat des infirmières unies de l'Alberta afin d’arriver à un accord. Malheureusement, le syndicat a décliné notre offre , ajoute-t-il.

Le ministre a cependant insisté que l’Alberta fait face à une dette importante et qu’elle est la province qui dépense le plus d'argent par habitant pour son système de santé.

Nous faisons face à une dette de 93 milliards de dollars et nous dépensons plus de la moitié du budget opérationnel de la province dans les salaires de la fonction publique. Il s’agit d’une pièce importante pour restaurer notre santé fiscale et assurer la durabilité des services publics , dit-il.

Avec les informations d'Axel Tardieu, Paige Parsons et Hannah Kost