Fillette happée mortellement : toujours pas de trottoir à Saint-Flavien

Le 1er mars 2018, Anaïs Renaud, 11 ans, marchait en bordure de la chaussée lorsqu’elle a été frappée à la tête par le miroir d’un GMC Terrain. Elle a succombé à ses blessures quelques heures après avoir été admise dans un centre hospitalier de Québec.

Dans son rapport d’enquête daté du 14 février 2020, la coroner Géhane Kamel écrivait que l’accident qui a coûté la vie à la jeune fille aurait pu être évité, notamment par la présence d’un trottoir piétonnier sur la rue Principale, où s’est produite la tragédie. La maman d’Anaïs, Jacinthe Latulippe, abonde dans le même sens.

Cet accotement-là, l'hiver, est toujours amputé de la moitié de sa largeur par la neige. Donc, on se retrouve plus près des voitures puis avec de la neige au sol, on ne voit plus l'espace qui est réservé pour les piétons , explique-t-elle en entrevue à Radio-Canada.

Le 1er mars 2018, Anaïs Renaud, 11 ans, a été happée mortellement par un VUS alors qu’elle circulait en bordure de la rue Principale, à Saint-Flavien, pour se rendre à l’école (archives). Photo : Courtoisie

En 2002, la Municipalité de Saint-Flavien avait retiré le trottoir existant pour élargir l’accotement et y aménager une piste cyclable.

Bien que l’intention fût louable, un trottoir demeure une infrastructure qui délimite de manière plus sécuritaire la marche pour les piétons. En ce sens, nous recommandons à la Municipalité de Saint-Flavien d’ajouter un trottoir permettant de délimiter la zone piétonne de la rue Principale , notait la coroner Kamel.

Plus d’un an et demi après la publication de son rapport, la construction d’un trottoir se fait toujours attendre.

5 scénarios

En décembre dernier, la firme SNC-Lavalin a soumis à la Municipalité une analyse comparative portant sur cinq scénarios destinés à améliorer la sécurité du transport actif sur la rue Principale.

Saint-Flavien a jeté son dévolu sur le scénario 5, qui prévoit l’implantation d’un trottoir de 1,8 m du côté est et d’une bande cyclable de 1,5 m de part et d’autre de la route.

En 2002, la Municipalité de Saint-Flavien avait retiré le trottoir existant pour élargir l’accotement de la rue Principale et y aménager une piste cyclable. Photo : Radio-Canada

SNC-Lavalin avait pourtant émis une préférence pour le scénario 2, identique en tout point au scénario 5, à l’exception de la largeur du trottoir, réduite à 1,5 m. Cette solution présentait l’avantage d’être plus économique.

Contrairement au scénario 5, elle n'implique pas le déplacement de plusieurs lampadaires, puisards, poteaux d’incendie et de services publics, des opérations qui ont une incidence à la hausse sur les coûts du projet, sans oublier les expropriations à réaliser.

Référendum

Jacinthe Latulippe s’interroge sur ce choix, d’autant que la Municipalité a choisi de financer le projet à l’aide d’un emprunt, une décision qui l’oblige à soumettre la construction du trottoir à un référendum. La mère de famille craint que les coûts élevés du scénario retenu n’entraînent un rejet du projet.

Les gens devront se prononcer sur un emprunt de 1,2 million quand, dans le fonds, on avait un scénario qui était moins cher sur la table. Les gens ne sont jamais contents de voir que ça peut les affecter financièrement , fait valoir Mme Latulippe.

Jacinthe Latulippe déplore que la Municipalité de Saint-Flavien ait choisi de soumettre le projet de construction d’un trottoir à un référendum. Photo : Radio-Canada

Selon elle, la rencontre d’information organisée par la Municipalité manquait de clarté et n’a pas permis aux citoyens de saisir tous les enjeux liés au projet.

Je trouve ça aberrant de la part de ma Municipalité de laisser ça dans les mains de nos citoyens, sans information. Une citation de :Jacinthe Latulippe, mère d’Anaïs Renaud

Pour convaincre les citoyens préoccupés par les coûts élevés du projet à l’appuyer malgré tout, Jacinthe Latulippe et le père d’Anaïs, Étienne Renaud, sont prêts à assumer eux-mêmes une partie des coûts.

Je suis prête à tout

À contrecœur, Mme Latulippe a mis en vente son commerce, la crèmerie Flore A, avec l’objectif de réinvestir les profits dans la construction du trottoir. L’indemnité de 50 000 $ versée par la SAAQSociété de l'assurance automobile du Québec à la suite du décès de sa fille l’avait aidée à en faire l’acquisition. La crèmerie se voulait un hommage à Anaïs.

Si cet argent peut aider à sécuriser mes propres enfants, ceux de mes concitoyens puis tous les résidents de la rue Principale, bien je suis prête à vendre ce projet-là pour récupérer l'argent et faire baisser les coûts de mes concitoyens [...] Moi, je suis prête à tout pour pouvoir avoir ce trottoir-là , insiste Mme Latulippe.

Jacinthe Latulippe a mis son commerce en vente afin de contribuer financièrement à la construction d’un trottoir sur la rue Principale, à Saint-Flavien. Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

La Municipalité de Saint-Flavien n’a pas souhaité accorder d’entrevue à la caméra à Radio-Canada. Elle dit vouloir laisser le processus référendaire suivre son cours.

Les citoyens pourront se prononcer sur la construction du trottoir par la poste entre le 18 août et le 5 septembre.

Une responsabilité des villes

Même si la rue Principale, également connue sous le nom de route 271, est de juridiction provinciale, le ministère des Transports (MTQ) rappelle que la construction et l’entretien des trottoirs incombent aux municipalités en vertu de la Loi sur la voirie.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, la porte-parole Émilie Lord mentionne qu’à la suite de l’accident ayant coûté la vie à Anaïs Renaud, le MTQministère des Transports du Québec a posé différentes actions afin d’améliorer la sécurité dans le secteur.

Le MTQ affirme que depuis l'accident qui a coûté la vie à Anaïs Renaud en 2018, plusieurs mesures ont été prises pour améliorer la sécurité, notamment à proximité de l'École de la Caravelle, que fréquentait la jeune fille. Photo : Radio-Canada

Le ministère a notamment mis en place une traverse pour écoliers sur la rue Principale, à la hauteur de la rue Paquet, en plus d’instaurer une limite de vitesse à 30 km/h dans la zone scolaire aux heures d’entrée et de sortie des classes. Mme Lord indique que d’autres mesures seront prises prochainement.

On parle ici de la mise en place de panneaux de limites de vitesse variables lumineux dans la zone scolaire et de feux clignotants suspendus au carrefour de la route 271 et de la rue des Pointes , précise-t-elle.

Situation anormale

Selon la directrice de l'organisme Piétons Québec, Sandrine Cabana-Degani, le MTQministère des Transports du Québec doit prendre ses responsabilités et veiller à ce que les routes placées sous sa responsabilité permettent d’assurer la sécurité de tous les usagers.

Pour nous, ce n'est vraiment pas normal qu'on accepte que des enfants aient à circuler sur cette route-là sans trottoir. On est malheureusement habitué à ça depuis trop longtemps puis il faut vraiment redonner aux piétons la place qui leur revient. Ces gens doivent pouvoir marcher en sécurité dans leur cœur de village , affirme-t-elle.

Mme Cabana-Degani souligne qu’à l’extérieur de l’île de Montréal, le tiers des collisions mortelles entre un piéton et un véhicule surviennent sur une route de juridiction provinciale.

Ces routes-là accueillent des véhicules qui circulent rapidement et la vitesse, c’est un grand enjeu pour la sécurité des piétons. Donc, pour nous, ça doit vraiment changer , insiste la directrice de Piétons Québec.

