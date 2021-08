Le début des récoltes annonce des rendements peu prometteurs au Manitoba

Le conseiller en productions agricoles au ministère de l'Agriculture du Manitoba, Réjean Picard, a rarement vu une année aussi sèche que celle-ci, depuis le début de sa carrière en 1988. Cette année-là, il avait fait très chaud, avec très peu de pluie. Les rendements ont été terribles .

L’année actuelle est similaire, avec des températures élevées et très peu de précipitations presque partout dans la province.

La sécheresse a commencé l’année passée, ça fait presque un an qu’on est en dessous de la normale du côté des précipitations , explique-t-il. Ainsi, les sols étaient pauvres en humidité dès le printemps.

Aucune culture ne se porte particulièrement bien, affirme Réjean Picard. Les tournesols, le maïs, le soya tolèrent la chaleur, mais ont quand même besoin d'humidité.

Selon l’association qui représente les producteurs agricoles du Manitoba, Keystone Agricultural Producers (KAP), cette situation nuit gravement à la santé mentale des fermiers.

Nous sommes extrêmement préoccupés par le stress mental provoqué par cette sécheresse , lance le président de KAPKeystone Agricultural Producers , Bill Campbell. Des décisions déterminantes d’une vie doivent être prises. Est-ce que je dois vendre certaines de mes bêtes? Tout mon bétail? Des terres agricoles? Est-ce que je dois arrêter?

Il note que l’isolement provoqué par la pandémie de COVID-19 a aussi compromis le tissu social en région rurale, un facteur qui aggrave les problèmes de santé mentale. Il implore les fermiers de veiller sur leurs voisins et de leur offrir de l’aide s’ils voient des comportements anormaux.

L’année terrible du fourrage

Les producteurs de bœuf ont été durement touchés par la sécheresse, poursuit Bill Campbell. Presque partout dans la province, ils peinent à obtenir assez d’aliments pour nourrir leurs bêtes.

On parle de décisions de semaine en semaine, je dirais même au jour le jour, alors que les producteurs essaient d’obtenir des aliments pour le bétail , dit-il.

Le producteur de boeuf Bill Campbell est aussi le président de Keystone Agricultural Producers. Il s'inquiète de l'impact de la sécheresse sur son bétail. Photo : Radio-Canada / Jaison Empson

En gros, résume-t-il, la croissance du fourrage est terminée . Les rendements de fourrage sont faibles dans presque toutes les régions du Manitoba, et avec la sécheresse, de nombreux pâturages ne repoussent pas.

De nombreux producteurs doivent donc acheter des aliments à d’autres fermiers, qu’il s’agisse de cultures endommagées ou encore de paille.

Il y a eu une collaboration impressionnante entre les groupes sur l’utilisation de nos ressources, affirme M. Campbell. Nous sommes tous concernés, et comme fermiers nous tenons tous à la production agricole, et nous avons besoin des uns et des autres.

Immense variabilité pour le grain et le canola

Des producteurs de grain, par exemple, peuvent vendre leurs cultures endommagées par la chaleur aux producteurs de bœufs, comme on l'a vu dans la région d’Entre-les-lacs, où la sécheresse se fait particulièrement sentir.

La récolte de blé a doucement commencé dans certaines régions de la province. Bill Campbell dit qu’il est impressionné par la résilience de cette culture traditionnelle des prairies. Le blé pousse ici pour une raison, il s’adapte à une variété de conditions météorologiques , fait-il valoir.

Cependant, indique Réjean Picard, le début de la récolte laisse entrevoir un rendement bien en dessous de la normale . Dans la région du centre, entre Winnipeg et la frontière américaine, il estime que le rendement est d’environ 30 % sous la normale.

La qualité des champs de canola varie énormément selon les régions. Photo : Radio-Canada / Chloé Dioré de Périgny

Réjean Picard et Bill Campbell s’entendent pour dire que la qualité des cultures de grain varie énormément dans la province. Une parcelle qui a reçu au bon moment une pluie de plus que d’autres peut se porter beaucoup mieux qu’un champ voisin.

Le canola présente aussi une grande variabilité. Près de Somerset, par exemple, Réjean Picard a observé des champs qui semblent en très bon état, et qui devraient produire un rendement s’approchant de la normale.

Or, un peu plus au sud, dans le secteur de Winkler, il a observé des champs de canola qui souffraient sérieusement de la sécheresse. On voyait entre les rangs dans les champs de très loin, les plantes étaient très petites, très courtes, très stressées à cause du manque d’eau , dit-il.

Ces secteurs pourraient voir des rendements qui correspondent à 5 ou 10 % seulement de la normale, selon M. Picard.

Moment critique pour le soya

Si certaines légumineuses comme des pois supportent mieux la sécheresse, Réjean Picard affirme qu’il n’y a pas de raison d’être particulièrement optimiste. Les pois jaunes, par exemple, sont plantés très tôt dans la saison et n’ont pas besoin de beaucoup d’humidité à la fin de leur croissance.

Or, alors qu’environ 50 % des pois jaunes de la province ont été récoltés, déjà les rendements sont moindres que ce qu’on a eu dans les trois ou quatre dernières années , indique-t-il.

Une autre légumineuse, le soya, a une longue saison de croissance et mûrit tard dans l’été. En ce moment, les cultures en sont au développement de la gousse.

Les fèves de soya sont à un moment clé de leur développement. Photo : Radio-Canada / Bert Savard

C’est une période critique pour cette culture-là, pour le remplissage du grain des gousses qui va contribuer au rendement final. Dans les trois ou quatre dernières semaines, on a eu des conditions très sèches […]. Si on a des pluies récentes, ça peut aider à augmenter le rendement, sinon les rendements ne seront pas fameux , poursuit Réjean Picard.