Les soins intensifs de Yellowknife compromis par un manque d’infirmières

Selon un communiqué publié sur Facebook au nom de la ministre de la Santé, Julie Green par le ministre des Affaires municipales et communautaires, Shane Thompson, les deux autres lits habituellement utilisés pour les soins intensifs serviront aux patients dont l'état présente moins de risques.

Ainsi, s’il y a plus de deux patients en état critique d’admis à l'hôpital, ceux-ci devront être détournés vers d’autres hôpitaux dans le sud, en Alberta par exemple.

Il est courant, aux territoires, de transférer certains patients de Yellowknife vers le sud, mais selon la santé publique, la réduction de services pourrait vouloir dire que ces transferts surviendront plus tôt et plus souvent qu’à l’habitude.

[Ces changements] sont causés par une combinaison de difficultés de recrutement, d'un marché de l'emploi très concurrentiel pour les professionnels de santé et de postes vacants provoqués par des départs ou des départs à la retraite , indique le ministre dans sa publication.

L’administration de la santé et des services sociaux des T.N.-O. travaille avec diligence pour combler les lacunes en matière de personnel avant qu'elles n'affectent les services , indique-t-on. Lorsque cela ne sera pas possible, toute réduction de services sera communiquée au public si et quand elles se produisent.

Par courriel, le porte-parole de la santé publique, David Maguire, indique que la réduction des soins intensifs perdurera au moins jusqu’à la fin du mois, mais que la situation sera réévaluée à la fin août.

Les changements n’ont pour l’instant eu aucun effet sur les patients, selon lui.

Une compétition entre les provinces et territoires

La pénurie se fait déjà sentir dans le Nord, au Nunavut surtout, qui a récemment dû annoncer la fermeture temporaire de certains de ses centres de santé.

La directrice générale de l’Association des infirmières autorisées des T.N.-O. et du Nunavut, Denise Bowen, affirme que la pandémie a eu un impact direct sur la pénurie d’infirmières partout au pays.

Selon elle, les provinces et les territoires doivent faire compétition pour attirer la main-d'œuvre en offrant, dans certains cas, des primes de recrutement. Cela complique la vie aux autorités territoriales qui ont toujours de la difficulté à remplir ces postes.

Nous avons entendu dire qu'un nombre croissant d'infirmières envisage de quitter les territoires [pour aller travailler ailleurs] , dit-elle.

Elle ajoute aussi que certains envisagent également de complètement quitter la profession, ce qui cause un autre défi au recrutement dans le Nord.

Denise Bowen soutient donc un appel lancé par des organisations nationales pour une plus grande collaboration entre les gouvernements, les syndicats, et le secteur de l'éducation afin de déterminer les causes de la pénurie d'infirmières au pays.

Avec des informations de Anna Desmarais (Nouvelle fenêtre)