Minière O3 espère ouvrir sa mine Marban d’ici 2026 en Abitibi

La compagnie Minière 03 s'active sur sa propriété Marban, située à 12 kilomètres à l'est de la mine Canadian Malartic. Plus de 125 000 mètres de forage y seront réalisés en 2021, avec l'objectif d'y ouvrir une mine d'ici 2026.

Les premières études dévoilées en septembre 2020 par Minière O3 laissent entrevoir une exploitation à ciel ouvert sur le projet Marban, qui pourrait produire jusqu'à 115 000 onces d'or par année pendant 15 ans.

Les travaux de forage en cours serviront à mieux définir les ressources sur ce site, en vue de la préparation d'une étude de préfaisabilité d’ici la fin de l’année

Myrzhah Tavares Bello, directrice du développement durable, et Jose Vizquerra, président-directeur général de Minière O3. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le président-directeur général, Jose Vizquerra, se dit confiant dans le potentiel de la future Marban.

Le premier projet, c'est à ciel ouvert, mais on espère que les forages vont nous permettre de trouver une extension de la mine Camflo, qui a produit 1,5 million d’onces d’or au cours des années. On espère donc faire les deux, une fosse et sous terre. On parle pour l’instant de 15 ans, mais on rêve que ça dure 30 ans! , précise-t-il.

Rencontre d'information avec la population

Minière O3 dit aussi vouloir être proactive dans ses relations avec la communauté. Une infolettre est désormais produite à l'intention des résidents du secteur et une première rencontre d'information aura lieu le 29 septembre, à Dubuisson.

La compagnie dit vouloir travailler pour protéger l'environnement de son site, notamment par l'utilisation de matelas de bois sous les foreuses.