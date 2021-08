La nouvelle école de Saint-Célestin prête pour la rentrée

Les élèves des écoles Marquis et Le Rucher se retrouveront bientôt sous un nouveau toit à Saint-Célestin. Les parents visitent ces jours-ci les nouvelles installations qui devraient ouvrir leurs portes pour la rentrée, le 26 août. Un moment qu’ils attendaient depuis 2017.

On est bien heureux parce qu’on redonne une école à la municipalité. On est d’autant plus heureux parce qu’on offre aussi une école HDA, une école qui va vraiment répondre à leurs besoins , conclut Pascal Blondin. Le projet a nécessité des investissements de 15 M$ du ministère de l’Éducation.

Les élèves présentant des besoins spéciaux de l’école Le Rucher quitteront donc les locaux du Faubourg Mont-Bénilde à Bécancour. Ils y étaient depuis que les flammes ont rasé leur précédente école en 2017.

Étant donné qu’il y avait des locaux particuliers, on voulait qu’ils viennent voir leur nouvelle école , explique le directeur général du centre de services scolaire de la Riveraine. Pascal Blondin décrit l’école comme étant 2.0 avec ses différentes salles adaptées aux élèves et au personnel qui y travaillera.

L'école Marquis va accueillir des enfants avec des problématiques comme Nicola (photo) qui vit avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA). Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Je ne m’attendais à rien et j’ai été tellement agréablement surprise de la décoration, des belles fenêtres. C’est vraiment beau. J’ai presque peur que mon fils me demande de coucher là , raconte Jasmine Hébert, maman du jeune Nicola qui vit avec un trouble du spectre de l’autisme.

Aux 10 classes adaptées pour les élèves ayant des besoins spéciaux s’ajouteront les quatre classes ordinaires et trois classes de prématernelle pour les élèves de l’ancienne école Marquis. Les élèves de cette école sont eux aussi relocalisés depuis 2017 parce que l’établissement présentait des problèmes structuraux.

Avec les informations de Claudia Cantin