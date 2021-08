« Pour moi, c'est nécessaire de réagir au manque de leadership », dit Will Prosper

On a vu le manque de leadership sur les tables de concertation, a-t-il décrié en entrevue au micro de l'émission Le 15-18. Je sais parce que j'y étais , a souligné le réalisateur, travailleur social et militant antiraciste.

Souvent, on ne reconnaît pas le potentiel des gens qui grandissent à Montréal-Nord. [...] Pour moi, c’était nécessaire de réagir au manque de leadership, et il fallait que ce soit un petit gars de Montréal-Nord, comme moi, qui agisse.

Natif de l'arrondissement, M. Prosper y a résidé toute sa vie. Il y est reconnu – et au-delà – pour la réalisation de documentaires engagés et pour la fondation de plusieurs organismes de défense des droits civiques, dont Hoodstock, qui se donne entre autres pour objectif de réduire les inégalités systémiques.

Définancement et désinvestissement

Policier au sein de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pendant cinq ans, Will Prosper prône aujourd'hui une réduction du budget du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), une proposition qui suscite déjà le débat, avant même le début officiel de la campagne électorale.

L'actuelle mairesse, Christine Black, qui cherchera à se faire élire pour un nouveau mandat, après l'avoir emporté avec une marge confortable en 2017, a d'ailleurs tapé sur ce clou mercredi, se disant inquiète après l'annonce de la candidature de M. Prosper.

Alors que la violence armée se multiplie à Montréal, l’administration Plante est celle du désarmement et du définancement de la police. M. Prosper en est le plus fervent militant. Cet agenda caché est inquiétant. Une citation de :Christine Black, mairesse de Montréal-Nord

Elle a ajouté que pour Ensemble Montréal, et son chef Denis Coderre, le corps policier doit faire partie de la solution .

Interrogé à ce sujet, Will Prosper a qualifié cette accusation de game politique à laquelle il ne veut pas participer et qui ne correspond pas à la réalité et aux priorités dont souhaite discuter la population de Montréal-Nord, comme la crise du logement et la pauvreté extrême.

C’est un message qu’on veut envoyer pour faire peur à la population. Selon lui, Christine Black tente de dépeindre les jeunes de Montréal-Nord comme dangereux. On voit de la mairesse un dénigrement de sa propre population.

En parlant avec les citoyens, on réalise qu'ils vivent de l’insécurité, et ils ont besoin d’être rassurés. La police peut faire ça à court terme. Une citation de :Will Prosper, candidat à la mairie de Montréal-Nord

La cheffe de Projet Montréal et mairesse de la métropole, Valérie Plante, soutient pour sa part ne pas être la candidate du définancement , et ce, depuis plusieurs semaines déjà. En conférence de presse aux côtés de M. Prosper mercredi matin, elle a réitéré cette position.

Oui, il faut des policiers et policières avec les bons outils, mais il faut également un milieu communautaire et des infrastructures pour donner le goût à la population de faire autre chose que de se tourner vers le crime organisé , a dit Mme Plante.

Et à ce titre, le candidat Prosper estime que le plus grand définancement qu'a subi Montréal-Nord vient de l'équipe de Denis Coderre. On a un retard énorme , a-t-il affirmé, disant vouloir rebalancer tout ça .

Or, Christine Black renvoie plutôt la balle à l'administration de Projet Montréal. À Montréal-Nord, pendant son mandat, l’administration Plante a refusé de financer un centre sportif destiné aux jeunes du quartier. À l’hiver dernier, Ensemble Montréal a demandé une enveloppe de 3 millions de dollars pour le milieu communautaire, l’administration Plante a donné moins de la moitié de ce montant , a-t-elle affirmé.

Perdre sa liberté de parole?

Ancienne collaboratrice de M. Prosper au sein du milieu communautaire, la directrice de la Maison d'Haïti a émis le souhait que le nouveau candidat puisse continuer de s'exprimer en toute franchise sur ces enjeux délicats.

Comme il est phénoménal, il avait aussi une force de parole qui était intéressante, a déclaré Marjorie Villefranche. J’espère qu’il ne sera pas trop muselé et que Madame Plante lui laissera la liberté de parole qu’il avait.

En entrevue au Téléjournal, le principal intéressé a assuré qu'il n'en était rien. Jusqu’à présent je l’ai et je ne vois pas pourquoi je la perdrais.