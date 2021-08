Frantz Jean : la vie après deux coupes Stanley

Ce n'est tous les jours qu'on peut profiter des conseils d'un entraîneur qui a gagné deux fois la coupe Stanley. À Dieppe, depuis lundi, une vingtaine de jeunes gardiens de but ont cette chance, avec Frantz Jean, qui est l'entraîneur des cerbères du Lightning de Tampa Bay. C'est une occasion en or pour ces jeunes d'en apprendre plus sur une position qui demande beaucoup d'efforts.

Les jeunes athlètes sont admiratifs et fascinés de pouvoir le côtoyer.

Dax Doiron Photo : Radio-Canada / Yves Lévesque

Il a accompli beaucoup et on peut le voir en personne , lance Dax Doiron, un jeune gardien âgé de 12 ans.

Jessy Cormier, 13 ans, de Richibucto-Village, absorbe tout ce que M. Jean dit. C'est le fun parce qu'il est un bon entraîneur. Il a été dans différentes équipes qui ont eu de bons gardiens.

Jessy Cormier Photo : Radio-Canada / Yves Lévesque

Frantz Jean donne cette formation annuellement depuis 16 ans. Fondée à Moncton, l'école Pro-Tek organise aussi des sessions ailleurs au Canada atlantique et aux États-Unis. Bien qu'il entraîne maintenant dans la Ligue nationale, depuis septembre 2010, Jean ne raterait pas ce rendez-vous avec les jeunes.

Même après deux coupes Stanley, Frantz Jean revient à la base. Il n'hésite pas à démontrer lui-même les exercices à accomplir, à genou sur la glace. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

J'aime redonner aux jeunes, j'aime voir les jeunes travailler. J'aime voir les jeunes s'améliorer , explique-t-il.

Ce matin, on était dans le gymnase. Je regardais les jeunes travailler, qui essayaient de se dépasser. Ça me faisait plaisir de voir ça. C'est pour ça que je le fais. C'est vraiment pour aider le plus de jeunes possible à atteindre leur objectif. Une citation de :Frantz Jean

Frantz Jean a vécu des émotions fortes depuis un an, avec deux victoires en finale de la coupe Stanley. Mais, il est heureux de revenir dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, où il est établi depuis le milieu des années 1990.

Luca Léger, de Moncton, est de retour à l'école Pro-Tek pour une deuxième année. Il est impressionné par le côté terre-à-terre et simple de Frantz Jean.

Luca Léger Photo : Radio-Canada / Yves Lévesque

Il est un des meilleurs entraîneurs de gardiens dans le monde , lance le jeune homme de 13 ans. Maintenant, il vient juste de gagner la coupe Stanley. Puis, ça ne change rien à sa personnalité.

Partager avec la communauté

Les sessions estivales de son école de gardiens de but se termineront vendredi, puis il s'accordera un peu de repos avant le retour à Tampa Bay pour la prochaine saison.

Après la 5e partie de la finale de la coupe Stanley, Frantz Jean pose fièrement avec ses trois gardiens du Lightning, Andrei Vasilevskiy, Christopher Gibson et Curtis McElhinney. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Mais, il lui reste une petite activité à faire. Comme gagnant de la coupe Stanley, Frantz Jean aura le droit de passer une journée avec le précieux trophée.

Il partagera son bonheur avec la population le 21 août. Des activités publiques auront lieu à l'Université de Moncton, à Dieppe et à Cap-Pelé. D'autres détails seront bientôt communiqués.

Depuis son retour de Tampa Bay, l'entraîneur reçoit beaucoup de félicitations de la part des Néo-Brunswickois et ça lui fait chaud au coeur. Parfois, on le taquine aussi.

Frantz Jean occupe le poste d'entraîneur des gardiens depuis 2010 à Tampa Bay. Photo : www.tampabay.com

Tout le monde me dit la même chose. Ils sont tous de grands partisans du Canadien, mais ils sont contents pour moi , dit-il en éclatant de rires. C'était comme un prix de consolation que ce soit le Lightning qui a gagné!

Répéter l'exploit sera ardu. Aucune équipe n'a remporté le Saint Graal du hockey trois fois de suite depuis les Islanders de New York, de 1981 à 1983.

Le Lightning a perdu de bons éléments, mais Frantz Jean reste optimiste.

Pour les gardiens de but, on a maintenant Brian Elliott comme adjoint à Andreï Vassilevskiy , souligne l'entraîneur. Donc, tu regardes notre situation pour l'alignement et je pense qu'on va être capable de trouver les gars qu'on avait de besoin sur le troisième trio, au fur et à mesure que la saison va avancer.

Avec un gars comme Vassilevskyi, j'ai développé une relation sur plusieurs années. Donc, on se connaît et on connaît toutes nos façons de travailler. On n'a quasiment pas besoin de se parler. Une citation de :Frantz Jean

Et la clé du succès sera le travail acharné. Cette philosophie est aussi bonne pour les professionnels de Tampa Bay que pour les débutants qu'il côtoie cette semaine à Dieppe.

Heureux pour Jon Cooper

Jon Cooper Photo : The Associated Press / Chris O'Meara

Son patron à Tampa Bay, l'entraîneur-chef Jon Cooper, a été nommé à la tête de l'équipe canadienne pour les jeux de Pékin. Il est parfait, selon M. Jean, pour la génération de joueurs qui évoluent présentement dans la Ligue nationale de hockey.