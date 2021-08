Dépistage obligatoire pour les non-vaccinés à l'université la plus fréquentée au pays

L’Université de Toronto a précisé les contours de la prochaine rentrée, à partir de laquelle les étudiants et le personnel devront déclarer leur statut vaccinal à l’entrée sur le campus. Un dépistage négatif à la COVID-19 sera demandé aux individus qui ne sont pas vaccinés ou qui refusent de révéler leur statut.

Ceux qui répondent "non" ou "préfère ne pas dire" lors de l'autodéclaration devront effectuer eux-mêmes un test de dépistage rapide de la COVID-19 à domicile deux fois par semaine et devront avoir un résultat négatif dans les 72 heures avant de venir au campus , a affirmé un porte-parole de l’établissement.

Les personnes qui répondent oui devront avoir reçu leur deuxième dose au moins 14 jours avant de pénétrer dans l’enceinte universitaire.

Par ailleurs, un statut vaccinal complet sera requis pour les étudiants logés en résidence universitaire et pour certaines activités à risque plus élevé , comme les sports universitaires, l’enseignement de la musique et les stages pédagogiques.

La liste des activités concernées pourrait être changée au cours de l'année universitaire, a prévenu l'Université.

Pas le bon système , selon une association universitaire

L’administration encourage fortement tous les membres de notre communauté à se faire vacciner , et a indiqué prendre une position similaire à celles des Universités d’Ottawa et de Waterloo, qui a adopté une politique de vaccin obligatoire pour entrer sur son campus.

Les mesures annoncées par l’Université de Toronto, qui regroupe 200 000 étudiants répartis sur trois campus, me font doucement rire , a commenté la présidente de l’Association de la faculté de l’Université de Toronto (UTFA), Terezia Zoric.

Le système d'honneur pour déclarer si vous êtes vacciné n'est pas le bon, a affirmé la présidente de l’association qui représente le personnel, les enseignants et les étudiants de l’université [...] Nous avons besoin de quelque chose de plus concret.

Invitée à la radio du réseau CBC mercredi, Mme Zoric a comparé le grand nombre de retour sur le campus à un bateau de croisière en pleine ville et a dit avoir reçu un grand nombre de messages de membres qui se disent franchement effrayés par le plan de l’Université.

Amélioration des systèmes de ventilation

L’Université a par ailleurs indiqué que seules les salles de classe qui seront équipées d’une ventilation améliorée seront utilisées cet automne, alors que des installations de filtres à air sont en cours, ou déjà effectuées.

L'Université a mis à niveau et continue de surveiller les équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) si nécessaire dans le cadre de sa stratégie de CVCchauffage, de ventilation et de climatisation .

Cet aspect représente un autre point de tension avec l’ UTFAAssociation de la faculté de l’Université de Toronto . Selon Terezia Zoric, l’association, qui reçoit les conseils d’experts en santé publique et en ventilation, a demandé à vérifier les nouveaux équipements, mais a reçu un avis de non-recevoir.

Il est impossible de vérifier que les plans de ventilation de l'Université de Toronto sont ce qu'ils disent sans pouvoir les surveiller et les mettre à l’épreuve. Cette information est retenue.