Des millions pour le transport aérien régional qui font des heureux dans l’Est

L’annonce de dizaines de millions de dollars en subvention et en prêts pour des aéroports et des transporteurs régionaux du Québec est très bien accueillie dans l’Est-du-Québec.

L’enveloppe d’Ottawa contient entre autres 8,8 millions de dollars pour Pascan Aviation.

La coopérative de Transport aérien régional du Québec (TREQ), qui souhaite offrir des vols régionaux à prix compétitifs dès septembre ou octobre dans la province, mettra aussi la main sur 3,5 millions de dollars en prêts pour couvrir des coûts liés à sa commercialisation.

Ces montants arrivent à point alors que plusieurs transporteurs travaillent à combler le vide laissé par Air Canada, qui a suspendu 30 dessertes régionales en juin 2020.

La directrice générale de l'aéroport régional de Mont-Joli, Chantal Duchesne, estime que ce soutien aux transporteurs sera très positif pour la région.

C'est une excellente nouvelle, ça va permettre à nos transporteurs régionaux qui ont une desserte de pouvoir maintenir les lignes. Une citation de :Chantal Duchesne, directrice générale de l'aéroport régional de Mont-Joli

Le maire de Gaspé et président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), Daniel Côté, présume aussi que l'annonce pourra au minimum sécuriser les services offerts actuellement dans l'Est-du-Québec et possiblement permettre de les bonifier.

Pascan avait pris la relève d'Air Canada lorsqu'Air Canada avait choisi de nous abandonner. On a toujours été très enchanté de voir Pascan prendre de la place dans l'Est-du-Québec, donc ça va bien sécuriser ce transporteur-là , se réjouit-il.

Diminuer le coût des billets

Le maire des Îles-de-la-Madeleine et président du comité sur le transport aérien de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), Jonathan Lapierre, voit aussi d'un bon œil l'annonce d'Ottawa.

Il espère maintenant que Québec annoncera rapidement sa politique en matière de transport aérien pour régler d'autres enjeux comme le coût des billets.

Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre (archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Ce qu’on souhaite tous, autant aux Îles-de-la-Madeleine qu'ailleurs en région, c’est d’assurer une mobilité des personnes, une mobilité des biens. Il faut se doter d’une politique nationale , plaide Jonathan Lapierre.

En attente d'une telle politique, Daniel Côté précise que le fait d'aider les plus petits transporteurs financièrement pourrait mousser la concurrence dans le secteur aérien en région.

Qui dit concurrence, dit diminution du prix des billets d'avion. Une citation de :Daniel Côté, maire de Gaspé et président de l'UMQ

Outre Pascan Aviation et la coopérative TREQTransport aérien régional du Québec , Air Inuit et Air Creebec obtiendront respectivement 4 470 000 $ et 37 000 $ en contribution remboursable.

D'après les informations de Marguerite Morin