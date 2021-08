Accueil généralement favorable, en Outaouais, au plan de rentrée scolaire

On accuse un retard important , a tranché en entrevue la présidente du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais (SEO), Suzanne Tremblay. Elle déplore le fait que les lecteurs de CO2 ne commenceront à être installés qu’au moment de la rentrée scolaire.

Les détecteurs de CO2 qu’on nous avait promis, on est en appel d’offres. On parle de commencer à les installer [en] septembre, alors qu’on a un [variant] qui ne se fait pas attendre pour s’installer au Québec. Une citation de :Suzanne Tremblay, présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais

Suzanne Tremblay, présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a fait savoir que ces dispositifs seront déployés dès le mois de septembre et tout au long de l’automne . On sera, encore une fois, au Québec, le chef de file , a-t-il lancé en point de presse.

Mais Mme Tremblay estime que l’Ontario a une longueur d’avance au chapitre de l’amélioration de la qualité de l’air. On en est à mesurer. Si on se compare avec l’Ontario, on va filtrer dans toutes les écoles où il n’y a pas de système mécanique [de ventilation]. On va installer des purificateurs d’air , a-t-elle affirmé.

Le ministre Roberge s’est défendu, mercredi, d’avoir laissé traîner le dossier de la qualité de l’air, appelant à cesser les campagnes de peur . Oui, il y avait du travail à faire, mais on l’a fait et on continue de le faire , a-t-il dit, mentionnant que des investissements ont été faits, durant l’été, pour rénover des systèmes de ventilation et en installer d’autres.

Des assouplissements salués

Par ailleurs, la plupart des intervenants du milieu scolaire, en Outaouais, se réjouissent que les élèves du primaire et du secondaire seront de retour en classe, en personne, à temps plein. L’abandon des bulles-classes est aussi vu d’un bon œil.

Également, nous sommes très heureux du retour du parascolaire qui, on le sait, peut être un moteur pour la motivation scolaire , a ajouté, par courriel, le Centre de services scolaire des Draveurs (CSSD).

Au Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais, la directrice générale, Nadine Peterson, souligne que les allègements au niveau du port du masque sont aussi bien accueillis.

Ce qui a été annoncé, aujourd'hui, semble bien répondre à nos interrogations , a-t-elle soutenu, notant que l’ajout de mesures sanitaires pourra se faire au fur et à mesure que la situation épidémiologique évolue.

Je veux vraiment être rassurante pour nos parents, nos élèves, notre personnel. On va vraiment tout mettre en place pour assurer la sécurité, tout comme on l'a fait dans le passé. Une citation de :Nadine Peterson, directrice générale du Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais

Nadine Peterson, directrice générale du Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais (archives) Photo : Capture d’écran

Plusieurs intervenants réclament toutefois des précisions quant aux activités parascolaires pour lesquelles les élèves devront présenter le passeport vaccinal. Cette preuve devra être présentée pour les activités considérées à haut risque.

Qu'est-ce qui est considéré comme une activité à haut risque? Mon fils va dans une polyvalente de 3000 élèves. Circuler dans une école à 3000 élèves, je trouve que c’est une activité à risque , a réagi Annie Goudreau, présidente du comité de parent du CSSSDCentre de services scolaires des Draveurs .

Est-ce que ça fera partie [des situations] où il va falloir montrer un passeport vaccinal ou ce sont les sports de contact ou les cours de musique? Ce n’est pas clair , a-t-elle poursuivi.

Mme Goudreau est surtout inquiète du peu de détails fournis sur ce qui se produira si une éclosion de cas de COVID-19 survenait. La présidente du SEOSyndicat de l’enseignement de l’Outaouais , Suzanne Tremblay considère aussi que le gouvernement du Québec a été assez silencieux à ce chapitre, de même qu’à celui du dépistage.

Avec les informations de Nathalie Tremblay et de Fiona Collienne