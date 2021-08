Derek Fox est élu grand chef de la Nation Nishnawbe Aski

L’élection a eu lieu mercredi lors de la 39e édition de la conférence annuelle Keewaywin.

Derek Fox, de la Première Nation de Bearskin Lake, dans le territoire du Traité 9, était jusqu’à aujourd’hui et depuis 2015 l'un des trois grands chefs adjoints de la NANNation Nishnawbe Aski . Plus récemment, il était responsable des portefeuilles de l'éducation, de la justice, de la langue et de la jeunesse.

M. Fox a une formation d'avocat et a joué au hockey semi-professionnel dans ses jeunes années, selon une biographie publiée sur le site web de la NANNation Nishnawbe Aski .

Pour cette élection, où seuls les chefs des 49 Premières Nations sont appelés à voter, Derek Fox faisait face à Bruce Shisheesh, un ancien chef de la Première Nation d'Attawapiskat.

Derek Fox a reçu 30 voix contre 11 pour Bruce Shisheesh.

Avec les informations de Logan Turner, CBC News