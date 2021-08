La reprise du service d’Intercar trop lente pour certains

Toutefois, Elaine Poirier, une cliente d'Intercar, dénonce la lenteur de la reprise de la liaison Saguenay–Baie-Comeau. Elle doit parfois aller chercher sa mère à Chicoutimi pour éviter qu'elle fasse un détour et un arrêt à Québec si elle prend l'autobus.

C'est des frais et des coûts supplémentaires parce qu'il faut qu'elle paye Chicoutimi–Québec, qu'elle couche à l'hôtel, qu'elle mange et qu'elle paye de Québec à Baie-Comeau, pour une ride qui dure quatre heures en général , déplore Mme Poirier.

Ma mère ne doit pas être la seule dans cette situation-là. Il doit aussi y avoir des étudiants qui veulent venir et qui n'ont pas les moyens de se payer ça , suppose-t-elle.

Le président du groupe Intercar, Hugo Gilbert, explique qu'en raison de la pandémie, certaines liaisons comme celle entre Saguenay et Baie-Comeau ont dû être interrompues, mais assure vouloir les relancer éventuellement.

Selon lui, il n'est pas rentable d'offrir à nouveau le trajet puisque les autobus ne peuvent être remplis qu'à la moitié de leur capacité pour respecter les consignes sanitaires et la distanciation physique.

Le président du Groupe Intercar, Hugo Gilbert (archives) Photo : Groupe Intercar

Hugo Gilbert soulève que les trajets les plus achalandés ont repris en priorité et que le trajet entre le Saguenay et la Côte-Nord représente une clientèle moins nombreuse, donc moins rentable.

Chicoutimi–Tadoussac était déjà déficitaire même avant l'arrêt de la pandémie. Pour nous, ça ne tient pas la route pour l'instant. C'est évident que ce n'est pas les liaisons qu'on veut redécoller en premier et qu'on se dépêche de redécoller, mais assurément, éventuellement, c'est sûr que ça va être remis sur la route , indique Hugo Gilbert.

Le Programme d'aide financière du ministère des Transports couvre 90 % des dépenses admissibles qui sont remboursées par le gouvernement pour les liaisons secondaires. La compagnie de transport doit donc couvrir 10 % des dépenses reliées aux liaisons secondaires, comme celle de Saguenay–Tadoussac.

Intercar doit fournir un plan de relance à la Commission des transports du Québec avant la mi-octobre. Le président d'Intercar dit attendre de voir de quelle manière le passeport vaccinal touchera les compagnies de transport par autobus.

Avec les informations de Camille Lacroix