Alerte d’orages violents dans la région d’Ottawa

Les météorologues d’Environnement Canada surveillent un orage violent pouvant produire de la grêle de la taille d’une pièce de cinq cents.

Cet orage est situé entre Blakeney et Pakenham, et se déplace vers l'est à 50 km/h.

Les secteurs de Ville d'Ottawa Nord - Kanata - Orléans et Smiths Falls - Perth - comté de Lanark Est, en Ontario, sont concernés.

De la grosse grêle peut endommager des biens et causer des blessures , indique Environnement Canada qui rappelle aussi que la foudre tue et blesse des Canadiens chaque année.

Le Bureau du commissaire des incendies et de la gestion des situations d'urgence recommande de trouver un abri immédiatement si un phénomène météorologique menaçant est imminent.

Une alerte d'orages violents est émise lorsqu'il y a ou qu'il y aura des orages qui s'accompagnent ou qui s'accompagneront probablement d'au moins un des éléments suivants : grosse grêle, vents destructeurs ou pluies torrentielles.

Une autre alerte d'orages violents, émise plus tôt pour les secteurs déjà cités, mais aussi pour ceux de Fort William-Shawville, et de Low-Wakefield, au Québec, a finalement été levée vers 16 h.