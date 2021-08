Rentrée scolaire : des annonces bien accueillies en Mauricie et au Centre-du-Québec

Les annonces entourant la prochaine rentrée scolaire au Québec ont été bien accueillies en Mauricie et au Centre-du-Québec, et ce, malgré les craintes qu’imposent l’arrivée du variant Delta.

Le port du masque seulement dans les aires communes et lors des déplacements, la disparition des bulles-classes, le retour des activités parascolaires : le retour à l’école en septembre aura des allures prépandémiques, croit une enseignante de Trois-Rivières.

Ce n’est pas si pire que ça, ça ressemble beaucoup à ce qu’on nous avait dit au début, donc une rentrée assez normale [il n’y a] plus de bulles-classes. Les élèves vont pouvoir se côtoyer, ils ne sont plus obligés de se restreindre aux amis dans leur classe. [...] Honnêtement, ce n’est pas la fin du monde , avoue Florence Cornibert, enseignante de première année à l’École primaire d’éducation internationale de Trois-Rivières.

À lire aussi : Québec : une rentrée avec masque dans les aires communes, mais pas en classe

Cependant, l’arrivée du passeport vaccinal pour les activités parascolaires jugées à haut risque de transmission fait sourciller quelque peu la présidente du Syndicat de l’enseignement des Vieilles-Forges, Claudia Cousin, en entrevue à l’émission En direct : Ce n’est pas de gaieté de cœur que toute cette organisation doit être faite.

La présidente admet que les mesures annoncées par Québec pointent vers une rentrée semi normale .

On a tous compris que c’est pour la santé et la sécurité de tous , avoue-t-elle.

Cependant, Claudia Cousin apporte un bémol aux annonces faites par le ministre Roberge. En effet, la gestion des futures éclosions font aussi l'objet de débats et de questionnements, au Syndicat de l'enseignement des Vieilles-Forges.

« Il n'y a aucune consigne claire qui a été donnée, ce matin, et nous, des consignes pas claires, je vous dirais qu'on en a eues l'an dernier et on ne veut pas revivre ça », affirme la présidente.

Si le taux de vaccination des élèves à l’échelle provinciale avec 83 % des jeunes vaccinés d’une première dose et 77 % des deux doses requises satisfait Québec, la situation n’est pas la même en Mauricie et au Centre-du-Québec. En fait, seulement 54 % des élèves de la région sont doublement vaccinés. Un écart de 23 % avec la moyenne provinciale.

Avec les informations d'Amélie Desmarais