Des ateliers pour améliorer la santé mentale des jeunes à Toronto

La pandémie a des impacts négatifs tels que la cyberdépendance et la dépression sur la santé mentale des jeunes. Pour remédier à ce problème, le Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones (MOFIF) basé à Toronto organise une série d’ateliers en bien-être et en santé mentale ainsi qu’un camp d'entraînement pour la rentrée étudiante.

La directrice générale du MOFIFMouvement ontarien des femmes immigrantes francophones , Carline Zamar, affirme que la cyberdépendance et la dépression font partie des défis auxquels font face les jeunes au sein de leur famille.

Le but du MOFIFMouvement ontarien des femmes immigrantes francophones est de les aider à se remettre des effets négatifs de la pandémie Une citation de :Carline Zamar, directrice du MOFIF

Selon elle, il est primordial de les écouter et de les outiller face aux défis qu’ils surmontent. Elle confie que certains jeunes ont eu des pensées négatives et même pensé à se faire mal . Elle ajoute que les thèmes des ateliers se basent sur les observations des parents et des travailleurs sociaux dans les écoles.

Avec la pandémie, il y a eu beaucoup de cyberdépendance, de distanciation sociale. Les mamans nous ont demandé de l’aide. Une citation de :Carline Zamar

L’organisme souhaite donner le maximum d’outils et de soutien aux jeunes qui quittent le secondaire et à ceux qui sont déjà étudiants lors du camp d’entraînement destiné à la rentrée étudiante. Afin qu’ils puissent aborder cette nouvelle année académique avec confiance , poursuit Carline Zamar.

Âgé de 9 ans, Jayden-Elson Ngabirano a suivi l’atelier sur la cyberdépendance, destiné aux jeunes de 5 à 11 ans. Il dit surtout retenir l’importance de limiter son temps d’utilisation des écrans. Je dois écouter maman à 100 % maintenant , dit le jeune, qui fait confiance aux experts intervenus au sujet de la cyberdépendance.

Pour sa mère Jacqueline Ndayizigamiye, le temps d’exposition de ses enfants aux écrans était une préoccupation.

Elle explique que ces derniers passaient plus de temps sur les écrans qu’auparavant. Selon elle, les experts ont réussi à faire passer le message de sensibilisation qu’elle tentait de transmettre, en vain. L’entendre [de la part] des professionnels, ça a renforcé le message déjà qu’on donnait. En tant que maman, leur dire d’éteindre les écrans, ça les frustre.

Inspiré par le savoir acquis lors des ateliers, Jayden souhaite maintenant créer un club de lecture en ligne.

Environ une quinzaine de jeunes de l’élémentaire et du secondaire ainsi que des parents ont déjà participé aux ateliers de bien-être pour jeunes.

Le camp d’entraînement en ligne pour la rentrée étudiante des jeunes de 18 à 25 ans est prévu du 16 au 20 août.

Des ateliers axés sur le bien-être et la santé mentale des jeunes de 5 à 11 ans sont offerts depuis le 7 juillet. Pour cette série, le dernier atelier est prévu le 16 août.

Il portera notamment sur la danse, car selon l’organisme, en favorisant une connexion avec leur corps, les jeunes pourront créer un environnement propice pour observer et explorer leurs ressentis tout en travaillant leur créativité, leur confiance en soi, entre autres.