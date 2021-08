Forte disparité dans la vaccination contre la COVID entre les quartiers à Ottawa

Même si la couverture globale des résidents d’Ottawa âgés de 12 ans et plus ayant reçu au moins une dose était de 83,3 %, au 2 août, certains quartiers présentent un taux de vaccination, pour la première dose, de seulement 62 %, constate SPOSanté publique Ottawa .

Le quartier de Fitzroy, à l’extrême ouest de la ville, ferme la marche.

Mais ce ne sont pas que les quartiers périphériques et ruraux qui sont concernés. Vars arrive, par exemple, en tête de la couverture vaccinale ottavienne avec 99,7 % de résidents de 12 ans et plus ayant déjà reçu une dose, suivi de Cumberland, avec 92,4 %.

À l’inverse, des quartiers urbains comme Overbrook-McArthur, Marché By, Vanier Nord et Vanier Sud se situent sous la barre des 70 %.

Depuis le début du déploiement du vaccin, la disparité entre les quartiers moins favorisés et les quartiers plus favorisés a persisté au fil du temps, en dépit des efforts considérables déployés pour éliminer les obstacles auxquels sont confrontées les personnes moins avantagées , écrit la médecin chef en santé publique à SPOSanté publique Ottawa , la Dre Vera Etches, dans une note de service, publiée mercredi, visant à faire le point sur l'approche de quartiers de la vaccination contre la COVID-19.

Ces disparités socioéconomiques s’observent également dans d’autres régions urbaines de l’Ontario, note-t-elle.

Des efforts aux effets positifs, mais limités

Pourtant, comme le rappelle la Dre Etches dans sa note, plus tôt cette année, avant même le lancement du système provincial de prises de rendez-vous de vaccination, des cliniques temporaires ont été ouvertes dans un certain nombre de quartiers prioritaires et dans les communautés rurales afin de protéger les personnes les plus à risque.

Dès l’accélération de l’approvisionnement en vaccins, la Ville d’Ottawa a également lancé un projet pilote de cliniques temporaires sans rendez-vous pour les personnes admissibles qui vivent dans des secteurs précis de certains quartiers hautement prioritaires.

Outre les cliniques temporaires, des activités mobiles de sensibilisation, des cliniques en milieu de travail et d'autres possibilités de vaccination, notamment chez les fournisseurs de soins primaires et les pharmacies, ont également été offertes.

La Dre Vera Etches, médecin chef en santé publique à Santé publique Ottawa (Archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Ces efforts ont grandement contribué à l’augmentation des taux de vaccination dans les quartiers hautement prioritaires , souligne la Dre Vera Etches.

Il n’en demeure pas moins que pour atteindre la cible d’une couverture d’au moins 90 %, tel que le souhaite SPOSanté publique Ottawa , 37 000 résidents doivent encore être vaccinés dans ces quartiers.

En point de presse, mercredi, la Dre Etches a livré son analyse.

Ce n’est pas nécessairement que les gens hésitent à se faire vacciner. Mais il existe des obstacles systémiques qui empêchent l’accès à l’information sur les vaccins, ainsi que les possibilités de se faire vacciner.

Nouvelle offre de vaccination

Pour améliorer la situation, les autorités de santé publique locales comptent ajouter de nouveaux centres de vaccination de quartier sur demande et un plus grand nombre de cliniques mobiles.

Mercredi, quatre centres de vaccination de quartier ont été lancés et d’autres sont prévus, indique SPOSanté publique Ottawa .

Les nouveaux centres de vaccination de quartier : AMA Community Centre - 1216, rue Hunt Club - Du lundi au jeudi, de 13 h à 19 h

Heatherington Family Centre - 1495, chemin Heatherington - Tous les jours de 13 h à 19 h

Édifice communautaire de Bayshore - 175, croissant Woodridge - Tous les jours de 13 h à 19h

Centre communautaire Foster Farm - 1065, croissant Ramsey - Du lundi au vendredi de 17 h à 19 h et du samedi au dimanche de 13 h à 19 h

Des équipes mobiles de vaccination sont également disponibles sur demande pour les lieux de travail, les organismes communautaires et les lieux de culte, notamment.

On essaie de créer une présence dans chaque quartier prioritaire. Et dans certains quartiers, on a placé, et on envisage de placer, plus qu’une clinique pour maximiser l’accès. Déjà dans l’ouest de la Ville, on est à trois sites. On veut aussi créer une variété d’horaires [...] pour donner toutes les options aux gens. On suit les statistiques pour placer ces cliniques. [...] Et on travaille avec la communauté pour choisir des lieux qui sont adéquats et très accessibles , a détaillé Karim Mekki, superviseur de l'équipe d'engagement communautaire à SPOSanté publique Ottawa , en point de presse.

Cette approche est différente de celle développée au printemps avec les cliniques pop-up , a-t-il expliqué.

Les cliniques pop-up étaient plus grandes, elles circulaient à travers la ville. C’était très bénéfique pour la communauté comme les chiffres l’ont démontré. Avec la nouvelle approche, on va pouvoir maximiser et offrir ce service chaque jour. On estime avoir des cliniques tous les jours et plus proches [...], situées au sein des communautés et des quartiers.

La Dre Etches l’assure, les quartiers moins vaccinés demeurent une priorité dans les efforts de vaccination .

En point de presse, elle a donc lancé un appel à tous les partenaires.

Tous les fournisseurs du système de santé ont un rôle à jouer dans la promotion de la vaccination auprès de leurs patients et de leurs clients de façon proactive [...]. Les employeurs d’Ottawa peuvent jouer un rôle important en accordant des congés à leurs employés pour qu’ils puissent obtenir des réponses à leurs questions, se faire vacciner et prendre du mieux s’ils ressentent des symptômes après leur vaccination. Les employeurs peuvent aussi demander une clinique mobile pour leur lieu de travail , a-t-elle indiqué.

Avec les informations de Rosalie Sinclair