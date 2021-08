Une fête pour souligner 75 ans de représentation autochtone en Saskatchewan

Au cours des célébrations, la FSINFédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan va honorer les chefs actuels ainsi que ceux qui leur ont tracé la voie.

En ce moment, c’est Bobby Cameron qui est le chef de la FSINFédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan . Membre de la Première Nation de Witchekan Lake, il effectue son deuxième mandat à la tête de l'organisme après avoir été élu en 2015 et 2018.

Au cours des derniers mois, la FSINFédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan a défendu de nombreux enjeux dans la province, dont la découverte des tombes anonymes à l’ancien pensionnat pour Autochtones de Marieval sur les terres de la Première Nation de Cowessess.

Le chef Bobby Cameron a aussi demandé des excuses au pape François après les découvertes des restes dans les anciens pensionnats pour Autochtones.

Au cours du mois de juillet, la Fédération a demandé la démission du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan, Martel Popescul, pour ses propos sur le document d’indemnisation des survivants des pensionnats pour Autochtones.

Le 29 juillet, la FSINFédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan a aussi dénoncé les agissements de l’Église catholique quant aux dépenses de fonds qui avaient été promis aux survivants des pensionnats pour Autochtones.

La FSINFédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan est impliquée dans le dossier de la famille Colten Boushie qui demande une enquête publique sur la mort du jeune Autochtone de 22 ans.

Historique

La Fédération des nations autochtones souveraines est née en 1946, après la fusion de trois groupes pour devenir l’Union des Indiens de la Saskatchewan. Le premier président de cette union était John Tootoosis.

Selon l'Encyclopédie de la Saskatchewan, le premier ministre de la Saskatchewan de l’époque, Tommy Douglas, avait encouragé cette union afin que le peuple autochtone soit intégré dans la société canadienne . Le nouveau groupe voulait faire avancer les causes de l'éducation et de la pension sur la sécurité pour les Autochtones de la province.

En 1958, l’Union des Indiens change de nom pour devenir la Fédération des Indiens de la Saskatchewan (FSI).

L'organisme devient un acteur majeur en 1969, après le retrait de la proposition du Livre blanc du premier ministre canadien Pierre-Eliott Trudeau et de son ministre des Affaires autochtones Jean Chrétien.

En 1982, une réorganisation s’effectue. La FSIFédération des Indiens de la Saskatchewan devient formellement la Fédération des nations autochtones souveraines et forme la première Assemblée législative au pays.

La FSINFédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan a pour but de représenter les 74 Premières Nations de la Saskatchewan. Sur son site web, elle s'engage à respecter l'esprit et l'intention des traités, ainsi que la promotion, la protection et la mise en œuvre des promesses du traité qui ont été faites il y a plus d'un siècle.

Avec les informations de Mercia Mooseely