À la recherche de la sauce parfaite pour agrémenter vos grillades? Tirées de nos archives, voici quelques inspirations classiques, contemporaines et plus ou moins relevées.

À l’émission Au jour le jour du 12 juin 1987, le chroniqueur culinaire Richard Bizier suggère aux téléspectateurs une sauce barbecue à la portée de tous.

Il y en a, Normand, qui l'achète préparée , expose-t-il à l’animateur, mais c'est tellement facile quand on connaît les ingrédients de base de s'en faire une à la maison .

Au jour le jour, 12 juin 1987

La sauce BBQ de Richard Bizier est effectivement bien aisée à concocter.

Installé au grand vent sur la terrasse de la Maison Radio-Canada, il en décline les ingrédients : ketchup, cassonade, vinaigre, oignon et ail que l’on fait chauffer avec un peu de sauce HP.

L'idée de la sauce barbecue, c'est que ça caramélise autour de la viande , explique le chef cuisinier.

Sa recette donne une sauce aigre et piquante assez relevée, croit-il, qui peut être utilisée avec de la volaille ou du porc.

Une sauce inspirée de la France

La fine cuisine d'Henri Bernard, 26 novembre 1979

À l’émission La fine cuisine d’Henri Bernard du 26 novembre 1979, le chef Henri Bernard propose une recette de sauce barbecue nettement plus compliquée.

Sa sauce classique à la française nécessite d’abord la préparation d’une bonne base.

Pour composer son fond, le chef fait revenir les abattis du poulet – sauf le foie évidemment – avec un tiers de tasse de carotte et un tiers de tasse d’oignons coupés en tranche d’un demi-pouce.

Sa préparation à laquelle il ajoute du bouillon et un peu de fond de veau devra mijoter deux bonnes heures avant d’en arriver à la concentration désirée.

J'ai donc là un premier élément pour ma sauce. Une citation de :Le chef Henri Bernard

À ce bouillon concentré, le chef Henri Bernard ajoute ensuite une réduction de vin blanc et d’échalotes françaises qu’il aura aussi dû préparer au préalable.

Pour lier le tout, Henri Bernard prend soin de délayer la fécule de maïs dans du xérès, ce sherry espagnol , avant de l’intégrer au mélange sur le feu.

Une cuillère à table de pâte de tomate «de préférence importée d’Espagne, d’Italie ou du Portugal », un peu de cayenne, d’estragon et un petit morceau de beurre complètent finalement la sauce barbecue classique d’Henri Bernard.

Une sauce inspirée d’Argentine

Au Québec, dans les années 2000, la sauce HP demeure la plus populaire pour la cuisson des viandes sur le barbecue, mais les cuisines du monde nous ouvrent à bien plus de possibilités.

Pour assaisonner les grillades, les Portugais utilisent par exemple la sauce piri-piri, les Mexicains, la salsa verde et les Argentins, le chimichurri.

L'Épicerie, 29 juillet 2009

Les grillades sont une grande spécialité des Argentins qui aiment se rassembler la fin de semaine pour déguster l’asado en famille et entre amis en nature, nous apprend ce reportage d’Andrée Langlois à l’émission L’Épicerie du 29 juillet 2009.

Daniel Baldomir, chef propriétaire du restaurant Argentino, a participé à faire connaître au Québec cet art culinaire de l’Argentine qui s’accompagne inévitablement de chimichurri.

Le chimichurri apporte fraîcheur, texture et rehausse les saveurs des grillades. Chaque famille l'apprête à sa façon, explique Daniel Baldomir, car les Argentins sont très inventifs.

La recette du chef cuisiner de l’Argentino est composée d’un bouquet de persil, d’une gousse d’ail et d’aimolido, une sorte de chili doux et sec qu’il mélange avec une tasse d’huile d’olive et une tasse de vinaigre.

Certaines familles y ajouteront des concombres, des oignons ou des tomates, illustre Daniel Baldomir.

Dans tous les cas, le chimichurri sert de condiment que l’on badigeonne sur la viande qui grésille encore afin d’en rehausser le goût.

Le dimanche midi, c’est la famille et puis le samedi, c’est les grillades. On se rassemble tout le temps! Une citation de :Le chef argentin Daniel Baldomir

Une sauce inspirée du sud des États-Unis

La sauce barbecue est aussi un condiment omniprésent dans le sud des États-Unis où on l’apprécie lourdement agrémentée de piment.

Ce segment du TJ Extra Ici Saguenay Lac-Saint-Jean du 17 août 2018 nous offre le portrait d’un concepteur de sauce qui a été guidé par cette spécialité bien relevée.

TJ Extra Ici Saguenay Lac-Saint-Jean, 17 août 2018

C’est au cours d’un voyage en Louisiane et au Tennessee avec son groupe de musique que Jean-Sébastien Gauthier a découvert les sauces piquantes à base de piment habanero.

À son retour au Québec, ne parvenant pas à retrouver ces mêmes saveurs, il a décidé de créer ses propres sauces.

Cette initiative est devenue une entreprise, les sauces Damn, spécialisée en sauces piquantes et BBQ.

Les sauces piquantes doivent relever un plat, mais sans voler la vedette, croit Jean-Sébastien Gauthier qui a développé depuis 2013 une douzaine de sauces différentes pour les amateurs de grillades.

Il présente notamment à la journaliste Mireille Chayer une sauce piquante aux bleuets pour accompagner du canard ou des charcuteries, une sauce à base de carottes pour agrémenter des œufs ou un tartare et une sauce louisianaise avec piment de cayenne et épices cajuns pour remplacer le bon vieux tabasco.

Quand j'ai commencé, le monde pensait que j'étais fou , confie l’entrepreneur saguenéen. Je faisais une dégustation et ça n'intéressait personne.

Jean-Sébastien Gauthier remarque en 2018 une curiosité grandissante pour les sauces relevées qui peuvent désormais être préparées localement et avec des produits frais.