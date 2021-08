Le plan de la rentrée bien accueilli par les professionnels, moins par certains parents

L'annonce des modalités de la rentrée scolaire au primaire et au secondaire a été bien accueillie au Saguenay-Lac-Saint-Jean par les professionnels alors que des parents sont déçus.

Comme l'a indiqué mercredi matin le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, le masque sera obligatoire dans les transports et les aires communes. Les élèves pourront toutefois le retirer une fois en classe et les classes-bulles n'existeront plus.

L'Association des pédiatres du Québec demandait une rentrée scolaire normale en septembre. L'annonce du ministre est satisfaisante selon le pédiatre Jean-Benoit Bouchard. C'est le fun que les enfants puissent retrouver une vie quasi normale sans bulle-classe, sans masque dans les classes. Je pense que les enfants sont capables de bien comprendre la chose au niveau des corridors ou de la salle de bain par exemple , a commenté celui qui fait partie de la Clinique de pédiatrie de Saguenay..

Le pédiatre Jean-Benoit Bouchard est satisfait de l'annonce du ministre de l'Éducation. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Le son de cloche est semblable du côté du syndicat de l'Enseignement De La Jonquière. On est très satisfait d'être en présence. D'abord, depuis le début, c'est ce qu'on souhaite, d'être en présence avec nos élèves. Maintenant, pour le port du masque, bien, un peu comme pour toute la population, on est tanné , a souligné Nicole Émond, présidente du Syndicat de l'Enseignement De La Jonquière.

Les avis sont toutefois partagés du côté des parents pour ce qui est du port du masque.

Pauvres eux autres, l'hiver c'est moins pire, mais dans les grosses chaleurs, quand ils commencent l'école, des fois c'est pénible , a commencé une mère interrogée par Radio-Canada.

Les enfants sont habitués, donc pourquoi pas? , a poursuivi une autre.

C'est décevant, on avait espoir, mais moi je n'avais pas pris de chance, je n'avais pas informé mes enfants , a fait savoir la dernière.

Le passeport vaccinal sera quant à lui obligatoire au niveau secondaire pour certaines activités parascolaires.

Qualité de l'air

Par ailleurs, Jean-François Roberge affirme que de nombreux changements ont été faits dans les écoles de la province dans la dernière année pour améliorer la qualité de l'air. Des établissements scolaires pourraient toutefois attendre encore jusqu'en décembre leur lecteur de CO2. Le ministre assure que les écoles demeurent sécuritaires, mais c'est une situation inquiétante selon Nicole Émond.

Pour Nicole Émond, présidente du Syndicat de l'enseignement De La Jonquière, le retour en présentiel est satisfaisant. Photo : Radio-Canada / Nicole Émond

On va sûrement avoir beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questionnements par rapport à ce fait-là , a-t-elle commencé.

Selon elle, les protocoles actuels sont insuffisants pour assurer la qualité de l'air. On sait que dans les écoles secondaires, il y a beaucoup de classes qui n'ont aucune fenêtre. C'est qu'on n'a pas de plan B pour la qualité de l'air actuellement. C'est inquiétant , a-t-elle conclu.

D'après un reportage de Gabrielle Morissette