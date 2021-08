Des pompiers sud-africains en renfort pour combattre les feux de forêt au Manitoba

Cette arrivée est organisée par le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC), un organisme à but non lucratif qui regroupe des représentants fédéraux et provinciaux pour coordonner le partage des ressources et l’aide mutuelle dans la gestion des feux de forêt.

Au cours des derniers jours, les pompiers sud-africains ont suivi un entraînement intensif en vue de leur quatrième déploiement au Canada, a indiqué le CIFFC Centre interservices des feux de forêt du Canada dans un gazouillis sur Twitter.

En ce moment, 400 pompiers forestiers du Manitoba sont déployés sur le terrain, en plus de ressources d'autres provinces et territoires, indique la province dans un communiqué de presse.

Le Québec et les Territoires du Nord-Ouest ont fourni un total de 6 avions-citernes, ce qui double la flotte manitobaine.

Plus d'une centaine de militaires des Forces armées canadiennes aident également à contenir les feux de forêt dans la province.

Actuellement, 143 feux de forêt sont actifs au Manitoba, selon les dernières données provinciales mises à jour mercredi matin.

Depuis le début de l’année, la province a connu 431 brasiers, alors que la moyenne pour la même période est de 370.

Protocole de prévention de la COVID-19

La province mentionne que les pompiers sud-africains sont soumis à un protocole strict pour éviter les risques liés à la COVID-19.