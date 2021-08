Ottawa investit 18 M$ pour trois aéroports de l'Abitibi-Témiscamingue

L’aéroport de Rouyn-Noranda recevra la plus imposante somme avec 15 millions de dollars.

Ce montant permettra la construction d'un hangar multiservice de 45 000 pieds carrés pour entreposer des avions, effectuer certains travaux mécaniques et aménager de nouveaux bureaux.

Un projet estimé à 19 millions de dollars. La Ville de Rouyn-Noranda prévoit débuter les démarches afin de compléter ce financement.

Le projet d’un hangar multiservice c’est un projet que nous avions dans les cartons depuis au moins 2009 , explique la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire.

La mairesse affirme que le hangar est nécessaire à la future capacité de l’aéroport, avec la construction de la nouvelle aérogare qui devrait être complétée à la fin de l’année 2021.

La nouvelle aérogare représente un projet de 40 millions de dollars. Photo : Radio-Canada / Joël Côté

On s’est doté d’une aérogare vraiment de classe nationale, alors on se devait de se doter aussi d’un hangar d’envergure. Une citation de :Diane Dallaire

Ça va aider aussi son attractivité pour obtenir davantage de vols , a précisé la ministre du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly, à l'émission Des matins en or (Nouvelle fenêtre) .

La ministre Mélanie Joly ajoute que d’autres annonces sont prévues au cours des prochains jours pour améliorer la déserte aérienne régionale.

Plus de 2 M$ à Val-d'Or

À l’aéroport de Val-d’Or, la subvention de 2,7 millions de dollars annoncée mercredi par le gouvernement fédéral permettra d’agrandir le stationnement avec 150 nouvelles places, en plus de compléter l’asphaltage du site.

L'argent permettra aussi d'acheter de nouveaux équipements d’entretien de la piste, notamment une souffleuse. (archives) Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

On est très heureux de cette annonce, souligne le président de l’aéroport, Gaétan Gilbert. D’avoir un plus grand stationnement, ça va améliorer l’expérience client et faciliter l’accès pour les voyageurs. Nos nouveaux équipements vont aussi nous permettre d’accélérer les travaux sur la piste et d’avoir moins de temps non opérationnel.

L’aéroport de Val-d’Or entend toujours déposer au gouvernement un projet majeur de réfection de la piste d’ici 2023. Les derniers travaux du genre remontent à 1994.

Sécuriser l'aéroport d'Amos

À Amos, un montant de 100 000 dollars est attribué à l’aéroport. Parce qu'il y a des enjeux de santé et de sécurité qu'on veut pouvoir aider à régler. C'est pour ça qu'on est là aussi pour l'aéroport d'Amos , indique Mélanie Joly.

Ces sommes annoncées viennent du programme d’aide financière Initiative du transport aérien régional (ITAR), visant à aider le secteur aérien qui a souffert à cause de la pandémie.