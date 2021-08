Le Raid aventure Témiscamingue, prise 2

Le Raid aventure Témiscamingue, qui devait avoir lieu l’an dernier, a été annulé à une semaine de l’événement en raison de la COVID-19.

Le défi, agrémenté de plusieurs épreuves sportives, sera d’une durée de 10 heures. L’arrivée des participants doit se faire à la Pointe Opémican.

La MRC invite la population à encourager les équipes, dont deux proviennent du Témiscamingue.

C’est 19 000 kilomètres carrés de paysages extraordinaires, mais c’est 16 000 cœurs qui battent au Témiscamingue. J’en appelle à la population pour venir assister, accompagner, encourager les 10 ou 12 équipes qui seront là. On est réputé pour notre accueil, soyez aussi réputé pour l’encouragement qu’on pourra accorder aux équipes , souhaite la préfète Claire Bolduc.

Les participants ont très peu de détails sur le trajet et les épreuves qui les attendent. À l’aide d’une carte et une boussole, ils devront réaliser des épreuves de vélo, canot, escalade, nage et course.

Kathleen Bélanger-Julien, raideuse participante, et Shallen Bélanger-Julien, accompagnatrice et responsable de l’équipement. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Le 11 septembre, la Témiscamienne Kathleen Bélanger-Julien sera accompagnée de son frère David.

On a eu beaucoup de défis dans notre vie. Moi j’ai eu un gros accident. Les journées ne sont pas toujours aussi faciles. Mon frère a deux enfants, ça lui tire du jus. Ça n’empêche pas qu’on va se donner à fond là-dedans pis que, peu importe comment on termine ça, en rampant s’il le faut, on va le finir et on va être fiers de nous autres , assure-t-elle.

L’événement est organisé par la Société Endurance Aventure qui a vu dans le territoire du Témiscamingue un potentiel immense pour mettre sur pied plusieurs épreuves.

Quand on cherche un endroit pour faire un Raid aventure, on cherche un territoire, un territoire fabuleux. C’est ce qui est arrivé avec le Témiscamingue. L’objectif c’est d’établir un événement qui va durer dans le temps. Chez vous, on peut faire plusieurs événements sans passer au même endroit , a affirmé Jean-Thomas Boily, le cofondateur d’Endurance Aventure, en conférence de presse.

L'équipe d'Endurance Aventure avait exploré le territoire à l'été 2020 pour planifier le Raid (archives). Photo : Gracieuseté : EnduranceAventure.com

À la découverte du territoire et de la culture Anishnabe

La MRC de Témiscamingue, la Société de développement du Témiscamingue et le parc national d'Opémican collaborent aussi à l’organisation de cet événement.

La communauté de Kebaowek y sera aussi impliquée. Des kiosques et des ateliers seront installés afin de faire découvrir la culture Anishnabe aux participants et aux visiteurs.

L’événement d’envergure internationale sera diffusé sur les ondes de RDS.