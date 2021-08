La vaccination ne sera pas obligatoire dans les universités des Maritimes

Aucune des universités des Maritimes contactées par Radio-Canada ne prévoit obliger ses étudiants et son personnel à se faire vacciner contre la COVID-19 en prévision de la rentrée. Ces réponses unanimes viennent après que l’Université d’Ottawa a annoncé mardi que la vaccination sera obligatoire pour ses étudiants, ses professeurs et ses employés.

Les établissements postsecondaires des Maritimes réitèrent cependant l’importance d’obtenir deux doses du vaccin contre la COVID-19. L’Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse et l’Université Mount Allison au Nouveau-Brunswick ont déclaré toutes deux par courriel qu’elles encouragent leurs étudiants, et l’ensemble de leur communauté, à se faire vacciner avant de retourner sur le campus .

Il en va de même pour l’Université de Moncton. Elle soutient que bien que ce soit un choix personnel, c’est le moyen le plus rapide et le plus efficace de revenir à la normal . Dans ses campus, le port du masque dans les espaces communs et le respect de la distanciation physique dans les locaux resteront obligatoires jusqu’au 24 septembre à moins d’avis contraire .

L'Université de Moncton prévoir des séances de vaccination pour ses étudiants et les membres de son personnel. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

D’autre part, les universités continueront à se conformer aux directives de santé publique de leur province respective. Elle s’adapteront si ces directives viennent à changer au cours de l'année scolaire.

À l'Île-du-Prince-Édouard, par exemple, les étudiants étrangers devront se soumettre à un isolement de trois jours à l'hôtel, avant de s'auto-isoler pendant huit jours.

Vaccination dans les campus

Lors de sa conférence de presse donnée mardi, la médecin-hygiéniste de l'Île-du-Prince-Édouard, Heather Morrison, a fait entendre que des centres de vaccination seront présents à l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard (UPEI) et au Holland College.

L’information a été confirmée par le Holland College, qui n'envisage pas non plus d'imposer la vaccination à ses étudiants et son personnel. L’établissement prévoit des services éphémères de vaccination lors de la première semaine d'intégration, du 30 août au 3 septembre prochains. Les trois campus de l'Université de Moncton compteront aussi des services du genre pour la rentrée.

L'Université du Nouveau-Brunswick offre actuellement des plages horaires pour la vaccination dans son campus à Fredericton.

Revendication contraire chez le personnel académique

Dans un communiqué, l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université (ACPPU) exprime son souhait de rendre la vaccination obligatoire dans le cadre d’un plan global visant à assurer un retour sécuritaire sur les campus .

S’ils prévoient de reprendre l’enseignement en présentiel, les établissements ont l’obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour réduire les risques. Une citation de :David Robinson, directeur général de l’ACPPU, par voie de communiqué

L' ACPPUAssociation canadienne des professeures et professeurs d’université propose entre autres que les comités mixtes de santé et de sécurité et les associations respectives du personnel et des étudiants soient inclus dans les prises de décisions relatives à la réouverture des campus, dont celles liées à l'élaboration d'une politique de vaccination .

L'Université Memorial à Terre-Neuve ne s'était pas exprimée sur la vaccination obligatoire au moment d'écrire ces lignes.