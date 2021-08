Un nouveau cas de COVID-19 dans Avignon

La direction de santé publique régionale fait aussi état de deux personnes rétablies ce qui porte à trois le nombre de cas actifs dans la région.

Depuis dimanche, cinq résultats positifs à la COVID-19 ont été rapportés par les autorités sanitaires. Tous ces cas ont été détectés dans les MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure et d’Avignon.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 488 cas (+1)

Bonaventure : 421 cas

Rocher-Percé : 487 cas

La Côte-de-Gaspé : 500 cas

La Haute-Gaspésie : 145 cas

Îles-de-la-Madeleine : 40 cas

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Dans la région voisine du Bas-Saint-Laurent, la COVID-19 a pris un répit. Aucun cas n'y a été rapporté.

Cette situation contraste avec la propagation qui semble s'étendre dans le reste du Québec. Les nouveaux cas de COVID-19 ont bondi au cours des dernières 24 heures au Québec, passant de 234 à 365.

Fin des centres de vaccination

Plus de 80 % des Gaspésiens de 12 ans et plus ont déjà reçu leurs deux doses de vaccin. Cette proportion atteint plus de 90 % chez les 60 ans et plus.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie a donc annoncé cette semaine qu’il va progressivement démanteler les grands centres de vaccination ouverts au début de l'opération.

Des cliniques de vaccination avec et sans rendez-vous seront toujours organisées dans certains secteurs où se trouvent les cliniques de dépistage. Des cliniques mobiles éphémères vont aussi se déplacer dans les cinq MRCMunicipalité régionale de comté de la région.

Le directeur de la santé publique, Dr Yv Bonnier-Viger, incite la population qui n'a toujours pas été vaccinée à se rendre dans ces cliniques dans le but de se protéger du variant Delta, beaucoup plus contagieux selon les experts.

Les cliniques mobiles circuleront sur le territoire selon les besoins et les événements (archives). Photo : Gracieuseté : CISSS de la Gaspésie

Clinique mobile à Listuguj

Une clinique de vaccination mobile se rendra dans la communauté mi'kmaw de Listuguj vendredi et samedi.

Le conseil de bande veut ainsi augmenter le taux de vaccination dans la communauté en raison de l'augmentation de cas qu'il dit constater dans la région.

Samedi, la santé publique de la Gaspésie a avisé le conseil de bande qu'un membre de la communauté avait été contaminé par le virus.

À Listuguj, 60 % de la communauté a reçu une dose et seulement 46 % des membres de la communauté de Listuguj sont entièrement vaccinées.

Avec la collaboration de Sylvie Aubut et de Pierre Chapdelaine de Montvalon