L’Ontario desserre les restrictions sanitaires pour les vaccinés asymptomatiques

En effet, l’isolement ne sera plus obligatoire pour une personne étant entrée en contact avec un cas positif si elle est doublement vaccinée et qu’elle ne présente aucun symptôme de la maladie. De plus, les proches entièrement vaccinés des personnes asymptomatiques ayant contracté la COVID-19 ne seront plus tenus de s’isoler.

Ces assouplissements s’appliquent également aux personnes ayant reçu un test positif à la COVID-19 dans les 90 jours précédant la nouvelle exposition au virus et qui se sont rétablies depuis.

Le ministère de la Santé recommande toutefois un test de dépistage le plus tôt possible à toute personne qui aura été informée de son exposition au virus.

En outre, pour les contacts asymptomatiques à risque élevé qui ne sont pas doublement vaccinés ou qui n’ont pas été exposés au virus dans les trois mois précédant la nouvelle exposition virale, le ministère de la Santé leur recommande de repasser un test au moins au 7e jour de leur isolement.

Les nouvelles directives précisent aussi que si l’exactitude d’un résultat est remis en question (par exemple, un résultat faux négatif ou faux positif), la personne doit se soumettre à un nouveau test dès que possible.

En cas test négatif, la personne doit néanmoins s’autosurveiller pendant 10 jours à compter de la date de réception de la notification d’exposition au virus et devrait demander un nouveau test si des symptômes apparaissent.

Mercredi, la province a indiqué que plus de 72 % de sa population âgée de 12 ans et plus est désormais pleinement vaccinée.