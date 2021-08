Une manifestation pour la sauvegarde de la rivière Péribonka

Malgré les pressions citoyennes et une demande de moratoire, le gouvernement Legault a décidé d’aller de l'avant avec les coupes forestières.

Une décision qui avait consterné de nombreux défenseurs, dont plusieurs envisagent de venir à la manifestation prévue vendredi.

Le député de Jonquière et porte-parole du Parti Québécois en matière d’environnement et de lutte contre les changements climatiques, Sylvain Gaudreault et la députée de Rouyn-Noranda et Porte-parole de Québec Solidaire en matière de forêts, de faune et de parcs, Émilise Lessard-Therrien seront notamment présents.

Les deux personnalités politiques ont déjà soutenu à plusieurs reprises le comité de sauvegarde de la rivière Péribonka.

La cheffe du parti Climat Québec et ex-ministre des Ressources naturelles, Martine Ouellet, sera également présente à la manifestation.