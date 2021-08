Une pasteure transgenre poursuit l'Église baptiste après avoir été renvoyée

Une pasteure ontarienne qui a été remerciée pour ses services après s'être identifiée en public comme personne transgenre a déposé une poursuite devant les tribunaux. Elle allègue que son renvoi de l'Église baptiste est discriminatoire et injustifié.

La révérende Junia Joplin était un homme lorsqu'elle a accepté l'emploi de diriger l'église baptiste Lorne Park de Mississauga en 2014 jusqu'à ce qu'elle décide d'annoncer à sa congrégation qu'elle était une personne transgenre au cours d'un sermon en ligne, en juin 2020.

Dans des documents de cour, Junia Joplin affirme qu'elle a obtenu le soutien de plusieurs membres de sa congrégation ainsi que d'autres églises baptistes et organisations. Aucune de ses allégations n'a toutefois été prouvée devant une cour de justice.

La plainte allègue que l'église de Mississauga l'a suspendue dans les jours qui ont suivi sa sortie du placard et qu'aucune date de réintégration ne lui a été donnée.

La poursuite soutient que Junia Joplin a fait l'objet d'une décision injuste de la part de l'Église à la suite de plusieurs séances de discussions publiques au cours desquelles des fidèles ont questionné son geste avant de se prononcer en faveur de son renvoi en juillet 2020.

Les motifs du congédiement

L'église Lorne Park a affirmé, l'an dernier, dans une déclaration écrite que la révérende Joplin avait été licenciée pour des raisons théologiques .

Dans une entrevue, Mme Joplin a déclaré cette semaine que son renvoi et la façon dont elle a été congédiée ont provoqué en elle une forme d'anxiété entourant son travail pastoral et sa vie ecclésiale qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant.

Je faisais mes premiers pas dans ma transition en société. C'était déjà une période difficile en soi et n'importe quelle personne transgenre vous dira que ça peut être une expérience terrifiante qui nous rend plus vulnérables , dit-elle.

C'est une période durant laquelle tout soutien est indispensable et, malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, il est impossible de l'obtenir au travail , poursuit Mme Joplin.

Il est étonnant que son renvoi se soit produit dans le contexte d'amour et de partage d'une communauté de foi, dénonce-t-elle, confiant également traverser l'une des périodes les plus difficiles de sa vie.

Je me sens particulièrement isolée de ma congrégation et de l'endroit qui devrait être spontanément celui vers lequel on se dirige pour trouver du réconfort. Une citation de :Junia Joplin, pasteure transgenre

Mme Joplin dit espérer que sa poursuite permette au Canada de devenir un pays plus inclusif et plus sécuritaire pour les personnes transgenres.

Je ne veux pas que d'autres subissent le même sort ou que d'autres membres de la communauté LGBTQ+ n'entrent en contact avec des communautés religieuses qui ne sont pas disposées à les accueillir de façon inconditionnelle, sans réserves ni restrictions , explique-t-elle.

Les indiscrétions des fidèles

Dans sa plainte, Mme Joplin soutient qu'elle a cherché durant son passage à la tête de l'église Lorne Park à diriger un ministère inclusif et progressiste à l'endroit de la communauté LGBTQ+ avec le soutien de l'Église baptiste.

Le document explique que les Églises baptistes du Canada, au Québec et en Ontario, à laquelle l'église Lorne Park est affiliée, ont ordonné des femmes pasteures durant plus de 70 ans.

Lors de discussions publiques, la poursuite allègue que certains membres de la congrégation lui ont posé des questions profondément personnelles au sujet de sa transition, de sa sortie du placard et de l'impact éventuel de ces événements sur l'église et les fidèles.

Le document souligne que Mme Joplin a reçu la directive de ne pas discuter de sujets semblables avec sa congrégation de Mississauga.

Toujours selon la poursuite, les membres de la congrégation ont par la suite été appelés à se prononcer sur le renvoi de Mme Joplin, qui avait obtenu son poste à contrat pour une durée indéterminée, ou sur la réduction de la durée de son contrat.

Ceux qui ont voté en faveur de son licenciement ont dû préciser si leur choix avait été dicté par leurs croyances religieuses.

Sur les 111 électeurs, 58 fidèles ont voté en faveur de son congédiement et 50 d'entre eux ont expliqué qu'ils l'avaient fait en partie ou entièrement à cause de leurs croyances.

Une poursuite de 200 000 dollars

La plainte, dont le montant atteint près de 200 000 $ en dommages, allègue que l'église a enfreint le Code des droits de la personne de l'Ontario qui interdit à l'emploi toute discrimination basée sur le sexe, l'identité de genre et l'expression de cette identité.

Il est écrit dans les documents que l'église baptiste Lorne Park n'a pas examiné de façon attentionnée la nature des tâches d'un révérend en charge d'une congrégation ni les fonctions essentielles inhérentes à son travail ou encore prouvé de bonne foi et de façon honnête que la révérende Joplin n'a pas les compétences nécessaires pour diriger son ministère .

Les avocats de la poursuite affirment que l'exemption inscrite dans le Code serait inconstitutionnelle, si le tribunal devait statuer qu'elle s'applique dans la cause de leur cliente, parce qu'il est déraisonnable et injustifiable , selon eux, de limiter le droit à l'égalité enchâssé dans la Charte canadienne des droits et libertés.

