La santé publique de Windsor-Essex confirme un autre mort de la COVID-19

Il s’agit de la 437e personne de la région à mourir du coronavirus depuis le début de la pandémie.

Le Bureau de santé local a également signalé une augmentation de 21 nouveaux cas de COVID-19 mercredi.

La région de Windsor-Essex compte actuellement 157 cas actifs. 40 d’entre eux ont été identifiés comme des variants préoccupants.

Une personne est actuellement hospitalisée.

À ce jour, 260 457 résidents de Windsor-Essex (environ 69 % de la population de 12 ans et plus) ont été entièrement vaccinés et environ 77 % ont reçu au moins une dose de vaccin.

Chatham-Kent et Sarnia-Lambton

Le Bureau de santé de Chatham-Kent a confirmé trois nouveaux cas de COVID-19 et un cas résolu. Il y a actuellement neuf cas actifs.

Par ailleurs, 63 508 résidents (soit environ 68 % de la population de 12 ans et plus) sont entièrement vaccinés et environ 76 % ont reçu au moins une dose.

Du côté de Sarnia-Lambton, un nouveau cas a été signalé et cinq cas actifs ont été recensés.

Actuellement, 80 417 résidents (soit environ 70 % des adultes) sont entièrement vaccinés et environ 76 % ont reçu au moins une dose.