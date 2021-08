Sobeys met la main sur Ricardo Media

Sobeys a annoncé mercredi l'acquisition d'une participation majoritaire dans Ricardo Media et ses différents secteurs d'affaires (magazine, télé, web, livres, boutiques, cafés et alimentaire).

Ricardo Media poursuivra les mêmes activités et continuera ses opérations dans sa forme actuelle. Tous les employés resteront en place. Ricardo Larrivée et Brigitte Coutu, les deux cofondateurs, demeureront dans leurs rôles respectifs pour les années à venir.

Ricardo Media et IGA ont des forces complémentaires qui pourront devenir des véritables accélérateurs dans l'atteinte de leurs objectifs d'affaires respectifs , a-t-on assuré par voie de communiqué.

Dans une entrevue à l’émission Zone économie, à ICI RDI, Ricardo Larrivée a expliqué que cette opération était l’aboutissement d’une réflexion sur l’avenir de son entreprise.

On a eu le temps de réfléchir pendant cette pandémie-là. On s’est dit : quelles seraient les prochaines étapes pour grandir et continuer à pérenniser l’entreprise, assurer une stabilité économique à long terme?

M. Larrivée a précisé que lui et son équipe ont pris conscience que le numérique représentait la voie de salut pour l'entreprise.

On sait que nos grands vecteurs pour le futur sont ce qui est numérique, dont le site web. On a le commerce électronique qui a explosé pendant la pandémie et qui ne semble pas ralentir du tout, et tout le secteur des produits alimentaires. C’est le futur de Ricardo Media , a-t-il dit.

À partir de ce constat, rechercher un partenaire stratégique devenait une nécessité.

On ne sera jamais capable de compétitionner avec un Amazon pour la distribution. D’être capable de pénétrer un marché de façon concrète, ça prend une machine huilée, qui prend en compte les spécificités de chacune des régions , a-t-il expliqué.

Les projets sur lesquels on travaille demandent des partenariats stratégiques. Ça répond à plusieurs de nos ambitions pour le futur. Notre problème n’était pas économique, il était stratégique. Une citation de :Ricardo Larrivée

Des collaborations depuis 20 ans

Pour sa part, Pierre St-Laurent, le vice-président exécutif et chef de l'exploitation, enseignes de services, Sobeys inc./IGA, a dit que ce sera [...] l'occasion pour nos deux organisations de créer ici des projets qui pourront rayonner tant au Québec qu'ailleurs au Canada .

Les deux entreprises travaillent ensemble depuis déjà 20 ans et comptent de nombreuses collaborations comme la présence de recettes signées Ricardo sur le site d'IGA, ainsi que la vente de produits alimentaires Ricardo et la distribution des magazines Ricardo dans les magasins IGA.

En entrevue téléphonique avec La Presse canadienne, M. St-Laurent a confié que malgré toutes ces années de collaborations fructueuses, l'idée de s'associer a germé au début du printemps dernier et les discussions plus sérieuses se sont activées en mai.

C'était une alliance naturelle qui comportait des bénéfices pour les deux parties. Une citation de :Pierre St-Laurent, le vice-président exécutif Sobeys inc./IGA

Parmi ces avantages, notons le tout nouveau centre de distribution dont pourra profiter Ricardo Media pour entreposer et livrer ses accessoires de cuisine.

Cet entrepôt à la fine pointe de la technologie ouvrira ses portes au début de la prochaine année, dans la région de Montréal. Il pourra traiter les commandes automatiquement et sera pourvu des robots de l'entreprise britannique Ocado, spécialisée dans le commerce en ligne et le secteur de l'alimentation.

Un investissement prévu bien avant la COVID-19, mais dont les derniers mois ont prouvé la nécessité.

D'une douzaine de produits alimentaires Ricardo offerts chez les marchands IGA, une vingtaine d'autres ont vu le jour durant la pandémie. Et la demande est forte, les ventes se sont multipliées par six, indique M. St-Laurent, qui confirme qu'une vingtaine d'autres produits (repas, sauces, gâteaux) feront leur entrée en magasin prochainement.

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé, ni l'ampleur de la participation acquise par Sobeys.