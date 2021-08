Vivre avec une maladie rare au quotidien

Mélissa Lacharité vit avec l’amyotrophie spinale, une maladie rare, depuis son tout jeune âge. Dans le cadre du mois de sensibilisation de la maladie, et afin d’aider à la démystifier, la centricoise a souhaité raconter son parcours.

L’amyotrophie spinale (AS) est une maladie qui s’attaque progressivement au système musculaire des patients. Au Canada, une personne sur 6000 serait touchée par la maladie, selon l’organisme Cure SMA Canada, et Mélissa Lacharité fait partie de ce nombre.

Au début, quand on m'a diagnostiquée à 17 mois, j'étais parmi les premières au Canada , raconte-t-elle.

Depuis, la résidente de Saint-Cyrille-de-Wendover âgée de 38 ans en est à apprivoiser la maladie, qui lui vole, petit à petit, son propre corps.

« C'est toujours de se demander: "je vais vivre, mais dans quel état?" Parce que moi, je ne suis pas du genre à rester assise à ne rien faire », explique-t-elle.

Apprivoiser la maladie, certes, mais aussi le regard des autres. À sa sortie de l’université, après des études en comptabilité, alors qu’elle croyait que les portes allaient s’ouvrir à elle, elles se sont plutôt fermées.

Je voulais travailler en cabinet et une personne m'a dit : pourquoi je t'engagerais, je ne pourrais même pas être certaine que tu pourras te rendre sur les lieux de travail?, explique Mélissa Lacharité, qui travaille maintenant depuis la maison.

Un rare remède qui fait toute la différence

Pendant longtemps, aucun remède n’existait au Québec pour soigner la maladie. Seulement, depuis deux ans, deux remèdes ont fait leur apparition. D’abord, le médicament Zolgensma, destiné aux enfants, est maintenant disponible, mais non remboursable par Québec ou Ottawa.

Aussi, depuis 2019, il y a le médicament Spinraza que le gouvernement du Québec autorise et rembourse. Un médicament que l’on doit injecter régulièrement aux patients et qui permet de ralentir, voire de stopper la dégénérescence musculaire.

C’est ce remède en particulier que Mélissa a tenté de recevoir. Cependant, en raison d’une opération à la moelle épinière pour corriger sa scoliose, les médecins n’ont pas pu lui injecter le fameux médicament.

C’était le retour à la case départ. C’était terrible de savoir qu’il n’y a qu’un médicament qui peut régler tout ça et que tu n’y as pas accès.

Cette malchance n’allait toutefois pas se poursuivre très longtemps. Quelques semaines plus tard, Mélissa Lacharité se rendait à Sherbrooke, là où une équipe médicale l’attendait pour lui injecter le médicament, au moyen d’une opération au cerveau.

Une réussite, non sans difficultés, qui a permis d’arrêter la dégénérescence et à Mélissa et sa famille de percevoir l’avenir d’un œil bien différent.

C’est merveilleux de savoir que la maladie ne dégénère plus, mais c’est aussi de savoir qu’on a un futur. Avant ça, on faisait des projets, mais toujours à court terme , mentionne-t-elle.

Les difficultés des dernières années désormais derrière elle, Mélissa Lacharité peut maintenant profiter de la vie et poursuivre sa mission qui est celle de faire connaître sa maladie au grand public.

Avec les informations de Flavie Sauvageau