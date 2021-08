COVID-19 : 10 nouveaux cas à Ottawa, 5 en Outaouais et 13 dans l'est ontarien

Dix nouvelles infections à la COVID-19 ont été enregistrées, au cours des 24 dernières heures, à Ottawa. Du côté de l’Outaouais, cinq cas s’ajoutent au bilan des autorités de santé. L'est ontarien connaît sa plus forte hausse quotidienne depuis le 27 mai.

La capitale fédérale compte désormais un total de 27 903 cas confirmés, ainsi que 593 décès attribuables à la maladie depuis le début de la crise sanitaire.

Le nombre de cas actifs se chiffre quant à lui à 82.

La ville d'Ottawa compte également deux hospitalisations, dont une aux soins intensifs.

Deux éclosions sont toujours en cours dans des services de garde d’enfants et camps, selon Santé publique Ottawa (SPO).

Plus forte hausse depuis le 27 mai dans l'est ontarien

L'est ontarien connaît mercredi sa plus forte hausse quotidienne de cas de COVID-19 depuis le 27 mai. Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) rapporte 13 nouveaux cas, dont six pour Prescott et Russell.

Actuellement, 26 cas sont considérés actifs par le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario .

Une personne se trouve aux soins intensifs, mais le bilan des victimes de la COVID-19 reste le même avec 111 décès jusqu'ici.

Une éclosion est en cours dans un service de garde d'enfants à Cornwall.

Depuis le début de la pandémie, le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario a répertorié 4783 personnes contaminées à la COVID-19.

En Ontario, la province recense mercredi 324 nouveaux cas de COVID-19 mercredi et trois décès supplémentaires.

Il s'agit d'une hausse de trois infections par rapport aux derniers chiffres. La grande majorité des nouveaux cas recensés concerne des personnes non vaccinées, soit 234 cas, mais 58 nouveaux cas ont été entièrement vaccinés et 32 partiellement vaccinés.

Légère hausse en Outaouais

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, le nombre de cas confirmés depuis le début de la pandémie grimpe à 12 640. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais rapporte cinq nouveaux cas, mercredi.

Le bilan des décès attribuables à la COVID-19 demeure, pour sa part, stable à 215.

L’Outaouais compte 30 personnes toujours atteintes de la maladie à l’heure actuelle.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais ne rapporte aucune hospitalisation, selon les données disponibles sur son site web.

Au Québec, les nouveaux cas de COVID-19 ont bondi au cours des dernières 24 heures, passant de 234 à 365 infections supplémentaires.

Les autorités de santé publique provinciales recensent 67 cas nécessitant une hospitalisation. Parmi ces patients, 22 se trouvent aux soins intensifs, une augmentation de deux patients par rapport à la veille.