Ce qu’un jeune mari devrait savoir, un guide féministe pour les époux modernes

Lorsqu’elle s’interrogeait sur des questions vitales comme la manière de tenir une fourchette ou de faire la conversation, une jeune épouse de la fin du XXe siècle n’avait pas à chercher bien loin : une foule de manuels proposaient trucs et astuces afin d’éduquer les femmes au foyer.

En faisant l’inverse, c’est-à-dire en se concentrant sur les hommes, on voulait proposer des écrits féministes sur le genre et sur le mariage. Qu’est-ce que ça veut dire d’être marié, aujourd’hui? Comment peut-on le faire de manière moderne? explique Arizona O’Neill, qui a édité ce recueil chez Marchand de feuilles.

En plus de mettre de l’avant des textes ayant été écrits en empruntant une lorgnette féministe, Arizona O’Neill souhaitait offrir la plus grande diversité de points de vue possible. Pour elle, cela voulait dire de recruter des plumes issues de la diversité culturelle, mais également d’offrir une vitrine à des hommes, à des personnes de la communauté LGBTQIA2+ et à des anglophones.

L'ouvrage collectif Ce qu'un jeune mari devrait savoir paraîtra le 12 août. Photo : Avec la permission de Marchand de feuilles

Signe de cette diversité, Ce qu’un jeune mari devrait savoir a été entre autres coécrit par des écrivaines et écrivains, comme Martine Delvaux, Heather O’Neill, Rose-Aimée Automne T. Morin, Stella Adjokê, Lili Boisvert, Léa Stréliski et Simon Boulerice, mais aussi par le chanteur Patrick Watson, l’humoriste Coco Belliveau, ou encore Stéphanie Boulay du duo Les sœurs Boulay.

Le Montréal que je connais comporte des anglophones et des francophones qui se côtoient, alors pour moi, c’était important d’inclure des personnes des deux langues. On a aussi toute une variété de formats. Ma mère, l’autrice Heather O’Neill, a écrit une chanson avec Patrick Watson, par exemple , mentionne Arizona O’Neill.

À travers des poèmes, des essais, ou encore des œuvres de fiction, le collectif aborde des sujets aussi variés que le mariage homosexuel, l’éducation des enfants et les rénovations. Tout ça avec un petit ton décalé qui fait qu’on absorbe ces conseils avec un sourire en coin.

L’ouvrage sera offert en librairie le 12 août, juste à temps pour l’événement annuel Le 12 août, j’achète un livre québécois.