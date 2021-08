Des étudiantes de Bishop’s veulent retrouver une disparue

Les cinq étudiantes sont stagiaires à l'organisme Please bring me home, un organisme qui tente de relancer des affaires classées et d'aider à retracer des personnes disparues. Rebecca Struss, finissante en criminologie et sociologie, explique que leur rôle au sein de l'organisme est de proposer et d'organiser différentes actions pour tenter de retrouver la jeune femme.

On ne s'intéresse pas de la criminalité des cas, mais uniquement à la localisation des personnes disparues. Une citation de :Rebecca Struss, stagiaire à l'organisme Please bring me home

Marilyn Bergeron avait 24 ans au moment de sa disparition. Elle aurait quitté la maison de ses parents le 18 février 2008, mais n'est jamais revenue. Elle aurait toutefois été aperçue à Sherbrooke en 2018.

Elle est partie sans ses affaires, sans son portefeuille. Elle a été vue en train de retirer de l’argent et acheter un café à Saint-Romuald le jour même [...] Elle n’avait pas de permis de conduire et pas d’auto. Plus de 30 personnes l’ont vue au Québec, dans plusieurs régions, et à Hawkesbury en Ontario , signale Rebecca Struss.

Pour le moment, on partage les détails de sa disparition sur les médias sociaux et les médias. Une citation de :Rebecca Struss, stagiaire à l'organisme Please bring me home

Rebecca Struss souligne que la soeur de la disparue participe aux recherches, et que sa famille garde espoir de la retrouver vivante.

Elle demande aux gens de Sherbrooke de partager les nouvelles qui semblent pertinentes sur les médias sociaux. En outre, ils peuvent soumettre des conseils anonymes si elles savent de tout ce qui peut aider.